Авантюры и игры «на грани» — гороскоп на 27 июля

7-8 лунные сутки. День может быть отмечен нетипичным поворотом событий, оригинальной находкой, чьей-то неожиданной эпатирующей выходкой, сменой образа или потребностей.
Возможны авантюры и игры «на грани». К счастью, сегодня есть противовес нервозности и деструктивности, позволяющий предотвратить кризис или ловко его преодолеть. Мятежная Луна в Скорпионе придает любым чувствам и ощущениям глубину, порой толкает на риск, но одновременно советует быть осмотрительнее, держать мысли, эмоции и инстинкты под контролем. Это поможет сбавить суету, умерить страсти, спокойнее встретить очередную перемену или сюрприз.
Сегодня звезды предлагают Овнам не суетиться, не спешить и не действовать «в лоб», а применять скрытную и продуманную тактику. Важно управлять своими эмоциями и инстинктами, контролировать гнев, азарт, сексуальное влечение. Пригодятся такие качества, как терпение, самообладание и дальновидность. В общении предпочтительнее контакты с близкими людьми в закрытом формате. Возможен финансовый сюрприз.
Сегодня Тельцы непредсказуемо ведут себя в диалогах. Ваша реакция может стать неожиданной и для собеседника, и для вас, что вполне объяснимо. Вам будет нелегко принять свои и чужие капризы и обновленные потребности. На ваше счастье, ситуация в целом поддается контролю. Это подходящий день для беседы с партнером, клиентом, жильцом или с близким вам человеком (ребенком, родителем, старым другом).
Близнецам сегодня лучше опираться на стандартный порядок: он даст уверенность, пока все гладко, и опору, если вдруг случится сюрприз. При внезапном недомогании, поломке или ином осложнении можно действовать по проверенной схеме. Не помешает перестраховка, с учетом прежнего печального опыта – иначе ситуация начнет развиваться по одному из худших сценариев и потребует больше времени для разрешения.
Ракам день вернет точку опоры - а она, в свою очередь, подарит им философское спокойствие перед лицом препятствий. Возможна новость, неожиданная подсказка. Не беда, если помощь окажется внутренней (информативный сон, проверенная примета, тонкое предчувствие): выровняв свой эмоциональный настрой, вы вновь обретете душевное равновесие и с завидным хладнокровием отреагируете на очередной сюрприз.
Сегодня Львы станут чувствительнее к домашним делам, семейной психологической атмосфере или жилищным условиям. Возможен личный кризис или непредвиденный поворот событий: смена планов, ваша или чужая новая необычная потребность. Новости этого дня могут коснуться дохода, наследства, аренды, налогов, дома, авто, хозяйственных трат. Все персональные решения необходимо обсуждать с близким окружением.
Девам этот день позволяет настроиться на углубленные исследования, а также на обсуждение сложных и опасных тем. Он повышает проницательность и помогает мыслить системно. Можно спокойно проанализировать новости, чужие капризы или «больной» вопрос, который в другое время вызвал бы острую суету и бурю эмоций. Удачный момент для личных и дистанционных контактов с друзьями, близкой и дальней родней.
Сегодня Весам стоит готовиться к материальным или хозяйственным сюрпризам, но не стоит заранее их бояться. Все изменения произойдут в рамках знакомой системы, которая и обеспечит безопасность. Возможно, вы купите не то, что планировали, приобретете нужный товар с рук и со скидкой, или вдруг найдете дома то, за чем хотели бежать в магазин. Обновится взгляд на наследство, на финансирование планов.
Сегодня обостряется чутье Скорпионов, приобретает силу их литературный, психологический, артистический, исследовательский дар. Желательно с толком использовать свой талант, направив его на решение серьезных задач, а не на дешевое удовлетворение самолюбия, подражание чужому образу или потакание случайным капризам. Не стоит действовать по внешним шаблонам, но важно хранить верность своим принципам.
Стрельцам стоит на время отступить в тень. Это неудачный момент для публичной самопрезентации и начинаний. Если вас охватывает зависть при виде чужих побед, лучше перенаправить внимание на укрепление тылов и поиск неявных недостатков. Неожиданные ситуации этого дня ловко пробьют ваши защиты и покажут вам ваши психологически уязвимые места – например, тайную жажду славы или скрытый авантюризм.
Этот день направит взгляд Козерогов в будущее, заставит их переоценить потенциал творческих замыслов или старой дружбы. Козерогам-родителям полезно подумать о раскрытии талантов детей. Может быть мучительным лицезрение чужих успехов. Стоит разобраться, что именно мешает вам стать вровень с другими: возможно, это не дефицит дарований и опыта, а скромность, страх или слабость технического арсенала.
Сегодня Водолеям лучше промедлить, чем поспешить. День провоцирует нервозность и заставляет искать перемен: карьерного роста, нового публичного образа. Вас может подстегнуть неожиданный оригинальный ход другого человека. Звезды напоминают, что сейчас не время для полноценной конкуренции и вам явно рано принимать личный вызов. В чужих успехах лучше видеть стимулирующий, а не раздражающий фактор.
Этот день вдохновляет Рыб на перемены, добавляет им неожиданных стимулов для личного развития, может развернуть в новом направлении их творческую мысль, заставить иначе взглянуть на будущие отношения с друзьями, детьми, учителями, помощниками. В столь приподнятом и необычном настроении слабым местом многих Рыб окажется рутинная работа, не стоит заниматься сегодня повседневными скучными мелочами.
Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.