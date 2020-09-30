Почему старообрядцы подавали незнакомцам особую посуду

Староверы или старообрядцы воспринимают свои тело и душу как нечто единое и поэтому верят, что если что-нибудь нечистое оскверняет их тело, то скверна эта отражается и на душе человека.

Поэтому у старообрядцев есть такие понятия, как «обмирщение» человека, его соприкосновение с внешним миром, в котором безраздельно властвуют бесы и демоны, и понятие «скверны» – телесной нечистоты, связанной с этим обмирщением и ведущей к духовной нечистоте.

Философы старообрядцев уверяют, что физическая нечистоплотность и нравственная нечистота неразрывно связаны между собой, и одно непременно влечет за собой другое. А поскольку весь мир, кроме староверческой церкви – нечистота и грех, то возникает и понятие «поганой» посуды – той посуды, которую своим прикосновением осквернил кто-либо, не принадлежащий к общине.

Язычникам

К слову сказать, само понятие «поганый» возникло на Руси, как противопоставление христианскому. Поганый означало – языческий, загрязненный жертвенной кровью. Поэтому старообрядцы с осторожностью относились ко всем незнакомцам, действуя по принципу «к чужому человеку в душу не заглянешь» и перестраховываясь, давали им или специально отведенную для таких случаев «поганую» посуду (уже оскверненную кем-то) либо давали хорошую посуду, но при этом она становилась поганой. После использования ее либо разбивали, либо тщательно мыли и читали над ней молитву, чтобы очистить от скверны.

При этом староверы часто ссылались на спорные высказывания некоторых Святых отцов, особо горячих в вере, или даже на высказывания самих староверов. Например, приводили в пример слова старообрядца Матфея Иеросалимского, который в XVII веке писал, что ежели «некто поганый» дотронется до вина или до масла, то христианам есть и пить это «не достоит». Здесь речь явно идет о язычниках, которые с точки зрения староверов сами по себе «поганы» и потому достойны только «поганой» посуды.

Еретикам

Не подавали чистой посуды и еретикам, поступая по словам известного христианского аскета начала IV века Кирилла Иерусалимского, который приводил такой пример: если где-то в дороге христианин встретит армянина и далее они пойдут вместе, и вместе им придется пить или есть из одной чаши, и армянин испьет из нее прежде христианина, то христианину не следует из нее пить, так как она считается «поганой» и даже молитва не снимет с нее скверну.

Следовательно, поганую посуду давали еретикам, причем не только монофизитам, которые настаивали на исключительно божественной природе Христан, и не только латинянам, которые утверждали, что происхождение Богородицы божественно, еретиками считались и считаются все прихожане Русской православной церкви, принявшие никонианские исправления священных текстов.

Впрочем, не во всех общинах было так строго, в некоторых следовали напутствию Преподобного Феодосия, которые тот давал князю Изяслву. Старец говорил, что оскверненному еретиками сосуду надо «дать молитву». На это же указывает византийский иеромонах-канонист XIV века Матфей Властарь (Правильник), которого на церковно-славянский язык перевели только в XVII веке: «С еретики ядущаго и пиющаго – анафема».

Отлученным и грешникам

Подавали поганую посуду и тем, кто отлучен от церкви, полагая, что человек и так уже осквернен сам по себе. Подавали поганую посуду грешникам – прелюбодеям, блудникам, нерадивым в молитве, не посещающим церковь по воскресеньям, сквернословам, курящим табак и даже тем, кто «обмирщился», то есть побывал в миру, принял на себя его скверну, испоганился. При этом ссылалась на пламенного борца с ересями Иоанна Злотоустного, который считал врагами Христа всех, кто пьет и ест с еретиками. Он приравнивал таковых к «идолослужителям» и призывал отворачиваться от них и не допускать в церковь.

Иноверцам

Еще Святой Афанасий Александрийский считал, что не следует христианам принимать в домах неверных, чтобы «верные от них не осквернялись». Поэтому у староверов поганую посуду давали и иноверцам, и инородцам – то есть людям любых других конфессий и национальностей.

Незнакомцам

Поганую посуду давали людям, которые «пришли от мира», если не знали точно, что человек принадлежит к староверам. Поступали так, потому что считали – нельзя быть в мире и не оскверниться, так как там, в мире, обитают полчища бесов: «Даже если нет идола, то бесы все равно живут».

Например, если случайный охотник или собиратель ягод и грибов заблудится в тайге и выйдет к селению староверов и попросит их дать ему воды, то ему нальют ее в самую захудалую кружку, а после – кружку выбросят или разобьют, чтобы из нее случайно не выпил кто-то их общины. При этом неважно, будет ли на шее у заблудившегося человека православный крестик или он будет атеистом. Руководствоваться при этом будут правилом: «Как святые освящают, так и еретики все оскверняют». Кстати, поганой у староверов считалась и та посуда, из которой могли ненароком поесть собаки и кошки или даже просто ее понюхать.

Этнограф XIX века Дмитрий Константинович Зеленин в работе «Черты быта усень-ивановских староверов» указывал, что особой нетерпимости к православным или к иноверцам у старообрядцев не было. Православных они называли «великороссами» или «никонианцами», мусульман – татарами, особо «поганым» считали башкирский кумыс. Милостыню подавали одинаково всем, но, конечно, ни при каких обстоятельствах не садились с ними за стол и не ели из одной посуды. «Из одной посуды не едят, как не едят с австрияками, с рябиновцами (другая община староверов) и вообще с представителями всякого другого толка». А посуду, из которой «хлебал» человек иной веры, обязательно моют «проточной водой».