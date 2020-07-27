Луна в Скорпионе наведет порядки — гороскоп на 28 июля

8-9 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Скорпионе помогут восстановить порядок и безопасность, укрепить внешние защиты и внутренние опоры.

Важные слагаемые успеха — проницательность, выдержка, секретность и контроль. Уточненный тригон Луны к Меркурию создает нужный настрой для частных консультаций, тайных совещаний в близком кругу, глубоких исследований, размышлений, медитаций. Хорошо посещать закрытые территории, хранилища, архивы и режимные объекты, обращаться к истории и к тайникам памяти. Не будет недостатком умеренная зацикленность на интересующей теме. Важные контакты эффективнее в первой половине дня.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам нужны выдержка, доля упрямства, знание правил безопасности. Для устойчивости эффекта лучше ставить не на быструю реакцию, а на терпение и умение «сидеть в засаде». Пригодится аккуратность в обращении с оружием, инструментами и опасными веществами. Актуальна секретность: не стоит сообщать всем подряд о своих чувствах или частной жизни, выносить из хранилищ ценные документы и вещдоки.

Телец

В первой половине дня Тельцам не стоит отказываться от переговоров. В это время даже самые скрытные собеседники нуждаются в ком-то, с кем могут поделиться. Став этим «кем-то», вы проясните весьма интересные для себя детали, которые в другое время остались бы для вас тайной. Стоит следить, чтобы важные документы и сведения не выходили за пределы близкого вам круга или направлялись точно по адресу.

Близнецы

Близнецам не стоит планировать на сегодня развлечения и отдых. Вплоть до ночи сохранится повод для забот. Чувство долга, потребность в безопасности или другое обстоятельство заставит вас глубже вникать в детали и доводить все до конца. Для предметных контактов (врачебной консультации, общения с техническим сервисом, страховой организацией или банковской службой) лучше выбрать первую половину дня.

Рак ‌‌

Сегодня звезды организуют Ракам мощную подстраховку, которая убережет их от рисков и неприятностей. Одним Ракам протянут руку помощи влиятельные люди или щедрые партнеры, других выручит собственное чутье. Благодаря удачному стечению обстоятельств, вам удастся избежать неприятного разговора или опрометчивого шага. Можно не беспокоиться за безопасность детей и за порядок в ответственных проектах.

Лев ‌‌

Первую половину этого дня Львам лучше посвятить приватным контактам, семейному общению или работе с закрытой частной информацией. В зависимости от ситуации, будет уместным обсуждение бытовых или служебных подробностей, плана лечения, схемы ремонтных, профилактических или восстановительных работ. Также, это подходящее время для изучения архивных записей, уединенных исследований, ведения дневника.

Дева ‌‌

Сегодня Девы входят во вкус глубокого исследования и готовы целиком погрузиться в интересующую их тему. День помогает ментальной и эмоциональной концентрации, позволяет интуитивно находить истину и читать подтекст, дает пищу интеллекту и фантазии. Приятная особенность дня - минимум спешки. Есть время поразмыслить над новостью, открытием или оригинальной находкой, обратиться к памяти или архиву.

Весы ‌‌

Сегодня Весам нужен системный подход к финансовым делам и к любой запутанной задаче. В поисках ключа к головоломке важна интуиция. Внимательный тщательный поиск вкупе с чутьем поможет отыскать пропажу, найти применение старой вещи, подарку или новинке. Для целевых покупок и обсуждения конкретных тем удачнее первая половина дня (особенно, если речь о лекарствах или хозяйственных принадлежностях).

Скорпион

Сегодня Скорпионы проницательны, способны с пугающей точностью читать чужие мысли и «видеть сквозь стены». Первую половину дня хорошо использовать для общения, размышлений, исследований, учебы, литературной работы. Полезно делать заметки и зарисовки. Также, это подходящее время для изучения старых записей и документов: вы можете увидеть нечто ценное - например, найти доказательства в свою пользу.

Стрелец

В эти сутки звезды советуют Стрельцам исключить суету и спешку, отложить гонку за внешним успехом. Общаться и работать лучше там, где можно сосредоточиться: в кабинетной тиши, дома или на природе. Сегодня хорошо медитировать, подводить итоги, проверять систему защит, оценивать оставшуюся часть работ и состояние задолженностей. Может представить особый интерес моральная и духовная сторона событий.

Козерог

Козерогам сегодня необходим правильный настрой. Этот день обращает их внимание на неприятные вещи, но с благой целью. Желательно потратить его не на бесплодные сожаления, а на поиск оставших конструктивных ходов: они все еще есть. Вы можете расконсервировать свои старые таланты, связи или навыки. При этом важно осознать, что времени не слишком много, и удвоить защиты, так как ситуация изменилась.

Водолей

Сегодня Водолеям выгоднее не срывать аплодисменты в роли фронтменов, а быть в тени и оттуда управлять нужными событиями. Не лучшее время для саморекламы, новых знакомств, расширения сферы влияния. В качестве компенсации, судьба позволяет вам извлечь пользу из ваших прежних заслуг (или прежних страданий). Утро подходит для тайного совещания, частной консультации, посещения закрытой спецтерритории.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы укрепятся в своей вере, получат дополнительное подтверждение своих прав или торжества своего мировоззрения. Моральная поддержка может прийти от старого профессионального сообщества, от бывшего наставника или группы верных друзей за рубежом. Ожидаются подвижки в решении застарелых проблем, связанных с высшим образованием, научной работой, духовной жизнью, путешествиями или эмиграцией.

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