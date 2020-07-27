Желания исполняются — любовный гороскоп на 28 июля

Сегодня судьба поможет поймать удачу за хвост и осуществить мечты.

Овен ‌‌

В этот день вам придется решить какие чувства связывают вас и любимого человека. Действуйте в зависимости от вывода: любовь это или просто привычка. Одинокие Овны не станут сдерживать фантазию относительно потенциального партнера, которого вы видите каждый день.

Телец

Если ваша пассия в этот день столкнется с разочарованием и впадет в депрессию, приложите максимум усилий для того, что партнер почувствовал себя любимым и нужным. Одиноких Тельцов в личных отношениях ждет быстрая и легкая победа благодаря чувству юмора.

Близнецы

Не исключено, что в этот день Близнецы задумаются над тем какими должны быть идеальные отношения. Звезды советуют реалистичнее смотреть на ситуацию и не стремиться к недостижимому. Если вы пока одиноки, в поиске потенциального избранника доверяйте интуиции.

Рак ‌‌

Не исключено, что в этот день ум и душа многих Раков будут противоречить друг другу. Постарайтесь не погружаться в размышления и полагайтесь на голос сердца. Одинокие Раки поймут что им надо меньше рассуждать и больше действовать в нужном направлении.

Лев ‌‌

Звезды подсказывают, что вам будет трудно смириться с обстоятельствами, если вы полностью не доверитесь партнеру. Старания любимого человека максимально смягчат последствия ситуации. Одинокие Львы успешно справятся с сомнениями относительно нового знакомого.

Дева ‌‌

Сегодня вашим чувствам потребуется основательная встряска. Если любимый человек ненароком заставил вас испытать ревность, у вас будет шанс понять как дорог вам партнер. Одиноким Девам звезды советуют в поиске второй половинки составить план и действовать в соответствии с ним.

Весы ‌‌

Не исключено, что Весы почувствуют потребность изменить характер, чтобы больше соответствовать представлениям любимого человека. Вначале постарайтесь выяснить предпочтения партнера. У одиноких Весов есть вероятность влюбиться в человека младше себя.

Скорпион

Возможно, сегодня Скорпионы будут настроены не самым оптимистичным образом. Звезды советуют вспомнить, что ваши чувства взаимны и для пессимизма нет причин. Если вы пока одиноки, ненавязчиво попробуйте обратить на себя внимание делового партнера.

Стрелец

Сегодня вам будет трудно понять некоторые поступки своей пассии. Впрочем, звезды советуют не прибегать к логике. Попробуйте почувствовать сердцем истинную причину. Одинокие Стрельцы могут проявить чрезмерную критичность по отношению к потенциальным партнерам.

Козерог

Астрологические тенденции этого дня подтолкнут многих Козерогов к спонтанности и импульсивности в поступках. Впрочем, сейчас с вашей пассией это может быть наиболее правильной тактикой. Если вы пока не встретили любовь, не отступайте перед препятствиями.

Водолей

Не исключено, что сегодня вам захочется провести как можно больше времени рядом с любимым человеком. Проявите все свое обаяние для того, чтобы партнер отложил дела и посвятил вам досуг. Одиноких Водолеев ждет удача и исполнение заветного желания, связанного с личной жизнью.

Рыбы ‌‌

В этот день Рыбам звезды советуют не сидеть дома. Отправляйтесь вместе с любимым человеком активно провести свободное время. Это сблизит вас и принесет новые впечатления. Если вы пока одиноки, поход в места развлечений подарит волнующую встречу.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.