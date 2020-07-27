Злосчастное утро — финансовый гороскоп на 28 июля

Почему в первой половине дня не стоит тратить деньги, вести бизнес и работать?

Овен ‌‌

У Овнов в первой половине дня будет неблагоприятное время для совершения сделки на оптовую закупку товара. Торговцы и посредники на этом могут понести убытки. А вот вторая половина дня благоприятствует проведению рекламных мероприятий. Успешно проходят командировки. Работники на вахте смогут превысить плановые показатели в работе.

Телец

В первой половине дня Тельцам рекомендуется не торопиться делать закупки строительных и отделочных материалов для работы с недвижимостью. Так вы рискуете потратить деньги впустую, например, купить ненужные или бракованные материалы. Вторая половина дня благоприятствует покупке любых товаров в кредит. Вы можете купить интересующий товар значительно дешевле, попав под акции продавца.

Близнецы

Близнецам на первую половину дня сегодня лучше не назначать деловых свиданий. Они могут сорваться или пройти совсем не так, как вы себе представляли. Вторая половина дня наоборот, складывается удачно для любых действий, направленных на укрепление делового партнерского сотрудничества. Можно вести переговоры и делегировать свои полномочия напарникам.

Рак ‌‌

В первой половине дня звезды не советуют Ракам браться за выполнение неофициальных заказов. Такая дополнительная подработка может оказаться невыгодной или может обернуться убытками. Обязательно проверяйте потенциальных клиентов на платежеспособность и берите полную предоплату. Вместе с тем, вторая половина дня благоприятствует официальной работе по найму.

Лев ‌‌

В первой половине дня Львам рекомендуется воздержаться от написания бизнес-плана. Также это не лучшее время для участия в собраниях, совещаниях, конференциях. А вот вторая половина дня складывается удачно для любых видов творческой деятельности. Ваши инициативы могут получить поддержку и развитие, если вы будете действовать достаточно энергично.

Дева ‌‌

Девам рекомендуется действовать открыто. В первой половине дня не ищите обходные пути и не делайте ничего в тайне от коллег и начальства. Все тайное станет явным и вам это может обернуться неприятностями. Вторая половина дня благоприятствует работе в семейном бизнесе и на дому. Это хорошее время для оформления сделок с недвижимостью на подставное лицо.

Весы ‌‌

Первая половина дня может быть связана с осложнениями у тех, кто проходит профессиональное обучение и кому требуется сдавать экзамены и зачеты. Командировочным тоже будет сложно выполнить запланированные дела. Вторая половина дня благоприятна для деловых встреч и торговых сделок. Успешно проходит работа с документами

Скорпион

У Скорпионов первая половина дня не годится для любого реформирования деятельности, типа кадровых перестановок, изменений в графике работ и прочем. Вместе с тем, вторая половина дня складывается благоприятно для достижения поставленных целей. Хорошее время для контактов с начальством. Вы можете получить поддержку некоторым своим инициативам.

Стрелец

С раннего утра и до полудня звезды не советуют Стрельцам вести переговоры и подписывать юридически обязывающие документы о сотрудничестве. У работников сферы услуг могут возникнуть трения с клиентами. А вот во второй половине дня все дела пойдут как по маслу. Вы сможете узнать много полезного и повысите уровень своей квалификации.

Козерог

Если у Козерогов на этот день запланирована важная ответственная работа, то лучше отложите её на вторую половину дня. А с утра вообще не следует браться за важные дела. Потому что в это время ваша работа будет напоминать бег с препятствиями, когда все будет постоянно ломаться и тормозиться. Отношения с коллегами нормализуются в конце рабочего дня.

Водолей

Водолеям рекомендуется наиболее важные дела запланировать на вторую половину дня. Работники сферы услуг в первой половине дня могут недосчитаться клиентов и будут простаивать впустую. Это не лучшее время для проведения рекламных акций. Вторая половина дня открывает для вас новые перспективы. Хорошо вести переговоры и обсуждать совместные с партнерами планы.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам воздержаться от серьезных дел в первой половине дня. В это время у вас будет возникать много сложностей и препятствий в работе. Особенно нежелательно начинать и заканчивать дела. При подготовке отчетов вы рискуете допустить критически важную ошибку, которую в дальнейшем будет трудно выявить. Вторая половина дня благоприятна для выполнения текущей работы.

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