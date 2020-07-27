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Нумеролог: «По дате рождения можно вычислить имя мужа»

Вечерняя Москва5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва

Нумерологи сообщили, как высчитать по дате своего рождения вероятное имя своего будущего супруга. Для этого нужно сделать простой расчет.

Необходимо взять дату рождения, для примера 19.09.1990. Прибавляем все цифры и получаем 38. Потом нужно получить еще двухзначное число, значит, складываем 3 и 8, получаем 11. Повторяем процесс, результат — 1+1=2. Ваша цифра двойка. Теперь необходимо посмотреть в толкование.

Единица указывает на то, что имя избранника будет коротким и звучным, в нем будут буквы А и Н. Например, Антон, Андрей или Никита.

Двойка — имя мужа будет длинным, в нем вероятны буквы С и Я. Примеры: Святослав, Ярослав.

Тройка — имя супруга будет редким, в нем вероятны буквы И, Й и Ф. Например, его будут звать Тимофей и Филипп.

Четверка означает, что возлюбленного будут звать или очень просто, или вычурно. В имени могут быть буквы В и М. Примеры: Вадим, Валерий, Мирослав, Матвей.

Пятерка говорит, что имя избранника будет вам не очень нравиться. Вероятны буквы Р и Т. Например, Руслан, Тимур, Тарас.

Шестерка сулит женщине мужчину с именем, в котором есть буквы Е, М и К. Им может стать Ефим, Макар, Михаил.

Семерка является знаком того, что избранника буду звать именем с мощной энергетикой. Буквы: О и Г — Олег или Игорь.

Восьмерка указывает на то, что имя будет иметь в составе буквы Д, Л и С. Например, Савелий, Дмитрий и Денис.

Девятка обещает мужа с буквами С и Е в имени. Это может быть Сергей, Семен и Евгений.

Отмечается, что если дата рождения имеет в себе совпадающие цифры дня и месяца, то избранника будут звать так же, как отца, деда или брата. Если вы уже были замужем, то в будущем вас ждет супруг с таким же именем, как у бывшего.

Если в дате рождения повторяется четыре раза одна и та же цифра, то имя мужа может быть парным вашему.

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