Почему нельзя ходить на кладбище после обеда

Примет и суеверий, связанных с кладбищем, масса.

Так как в местах с большим количеством могил очень сильная энергетика, люди стараются быть максимально осторожными. Существуют определенные правила поведения и посещения кладбища, но не все их придерживаются. На самом деле, несоблюдение некоторых тонкостей может принести горе в семью.

Все верующие люди знают, что на кладбище нужно приходить в самом начале дня – до обеда. Если человек решает посетить кладбище вечером, это считается плохой приметой. Согласно поверью, после рассвета души усопших ждут на кладбище своих живых родственников. Именно поэтому принято приходить поминать в самом начале дня. В христианстве считается, что лучшая молитва об усопших – утренняя. Служители церкви считают, что лучше всего приходить до 12 часов дня, при этом стоит придерживаться христианских обрядов и традиций.

Многие люди говорят, что, когда они приходят на кладбище в светлое время суток, им на душе становится легче, а после вечернего посещения остается пустота, в некоторых случаях появляется слабость и головная боль. Приметы также гласят, что ближе к вечеру на кладбищах появляется нечистая сила.

Эзотерики согласны с мнением священников, но у них есть другое объяснение. Кладбище – скопление отрицательной энергии, а с утра человек еще не впитывает ее в себя. По мнению экстрасенсов, после обеда люди лучше впитывают любую энергию, в том числе и отрицательную. Поэтому, если часто приходить на кладбища по вечерам, можно заработать хронические болезни.

В современных условиях редко получается навестить покойных родственников до 12 дня, тем более в религиозные праздники. Если вы все-таки пришли на кладбище после обеда, то стоит соблюдать некоторые правила. Во-первых, нужно быстро помянуть усопших и завершить все дела. Во-вторых, все нужно делать молча, а потом помолиться и перекреститься. Когда человек соберется уходить с кладбища, ни в коем случае нельзя оборачиваться.

Алевтина Кузнецова

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