5 шагов, чтобы полюбить себя

Любовь к себе имеет жизненно важное значение для нашего здоровья и ощущения счастья.

Любовь — это самая мощная позитивная энергия, которая необходима для здорового баланса между разумом, телом и духом. Нам трудно признать любовь в других, если не чувствуем ее по отношению к себе. Каждый день мы можем делать шаг на пути к осознанию любви к самому себе.

Безвозмездная любовь к себе должна быть такой же, как любовь к детям и домашним животным. Но чаще всего мы почему-то всегда должны найти причины для любви к себе. Однако любить себя можно и без всяких условностей.

Будьте любезными

«Какое бы слово мы ни произносили, необходимо выбирать его с осторожностью», — Будда

Первый шаг — это успокоение внутреннего критика, который то и дело включается, оценивая наши действия и мысли. Это проявление негативной энергии, которая мешает любить себя таким, какой вы есть. Мы часто думаем, что анализ собственных действий может помочь в достижении цели, но на деле все наоборот. Критика загоняет нас в рамки и приводит к тому, что мы перестаем любить не только себя, но и то, чем мы занимаемся.

Отличный способ успокоить внутреннего критика — это представить, будто мы разговариваем с собой как с лучшим другом, который испытал неудачу или разочарование. Мы должны помочь «другу», поднять его силу духа. В следующий раз, когда у вас что-то не будет получаться, попробуйте говорить с собой без осуждения, смените гнев на доброту и заботу. Делать ошибки — это нормально.

Выбирайте любовь

«Не верьте лжеучениям. Идите по пути мира», — Будда

Любовь — это самая здоровая вещь, которую мы можем выбрать для себя. Отсутствие любви к себе часто приводит к тяжелым заболеваниям, так как организм постоянно находится в состояние стресса, борьбы. Страх имеет сильное влияние на наши решения, но любовь всегда подскажет лучший путь.

Перестаньте сравнивать

«Счастье никогда не приходит к тем, кто не в состоянии оценить то, что у них уже есть», — Будда

У людей есть тенденция искать положительное или отрицательное в других. Но еще больше их тянет на сравнение себя с остальными. Правда в том, что всегда есть кто-то лучше или хуже, но мы никогда не достигнем своих личных высоких стандартов, если постоянно будем обращать внимание на жизнь чужих людей. У каждого человека свой путь и он по-своему уникален. Не нужно считать ошибки или удачи знакомых, просто расслабьтесь и наслаждайтесь собственной жизнью. Вместо сравнения переключитесь на любовь к людям, которые вам дороги.

Используйте установки

«Вместо тысячи слов, лучше одно, которое приносит мир», — Будда.

Сделайте список фраз, которые позитивно на вас влияют. Это должно стать своего рода мантрой для вас. Повторяя эти фразы один раз в день, вы будете кормить свое подсознание позитивной энергией. Постепенно вы почувствуете, как любовь начнет обволакивать вас, и вы спокойно сможете, глядя на себя в зеркало, сказать: «Я люблю тебя».

Медитируйте

«Мир приходит изнутри. Не ищите его за пределами», — Будда

Неужели новая пара обуви, машина или работа могут дать вам ощущение мира внутри? Истинное счастье — это то состояние, которое может быть с вами всегда. Медитация помогает добраться до внутреннего ощущения счастья, понять его и принять. Счастье не нуждается в причинах, оно есть — главное, уметь его почувствовать.

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