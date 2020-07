Прогноз Ба Цзы на август: битва титанов

Август 2020-го – время Зеленой или Деревянной Обезьяны, Цзя Шэнь.

Это еще один (после июня) месяц столкновения годовой и месячной энергий. Теперь уже в небесных стволах. Еще один период выраженного противостояния, конфликта и борьбы, на которые будут брошены все силы и устремлена огромная энергия.

Сильным мира сего, авторитетным фигурам и начальникам разного ранга придется выйти на авансцену и принять вызов. Отсидеться не получится.

Именно теперь мы станем свидетелями главного сражения между основными противниками.

Но и для всех остальных этот месяц не будет простым.

Многие столкнутся с какими-то неприятностями или трудными задачами на работе, в рабочей среде. У кого-то возникнут проблемы со старшими родственниками.

Осторожность и внимательность, в первую очередь, следует проявить родившимся в годы, оканчивающиеся на 0 и 4.

Проблематика может вспыхнуть быстро и ярко. А вот затухать не поспешит.

В течение всего месяца не стоит рассчитывать на хорошую динамику в решении поставленных задач. Реальное продвижение в любых делах и взаимодействиях будет медленным и пробуксовывающим.

Энергетическая картинка месячного расклада напоминает бесконечные эмоциональные дебаты без умолку болтающих важных мужчин, которые до предела заполнили пространство нашего телевидения.

В общем, в августе будет важен не столько результат, сколько сам процесс.

Он «грозит» быть ярким и запоминающимся. Show Must Go On, как говорится.

Впрочем, будет много и тех, кто «забьет» на весь этот цирк и предпочтет просто отдохнуть и отсидеться, не желая участвовать в основном действии.

Разрушительность аспекта столкновения в худшем варианте может проиграться вооруженными столкновениями. Но не только. Возможна повышенная аварийность. Поэтому внимательность на дорогах также должна быть повышенной.

Чтобы развернуться к позитиву, отметим, что деньги и прибыль в наступающем месяце будут легче доставаться рожденным в годы, оканчивающиеся на 2 и 3.

Для рожденных в годы, оканчивающиеся на 6 и 8, активизируется «Звезда Академика». Им хорошо посвятить время обучению или интеллектуальной, исследовательской работе.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 5 и 9, могут рассчитывать на поддержку звезды «Благородный человек». В августе им можно смелее обращаться за помощью к друзьям и хорошим знакомым.

Но только не в дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 2, 15, 25, 27 августа и 4 сентября 2020 года. В такие дни традиционно не рекомендуется затевать важные дела и начинать новые проекты.

Правильной настройки на энергии месяца!

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)

