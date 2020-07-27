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Володина: «Вероятность родить ребенка своего знака — 10,42 %»

Вечерняя Москва3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Астролог Василиса Володина рассказала о шансах женщины родить ребенка своего знака зодиака.

Она провела опрос, результатами которого поделилась со своими подписчиками в соцсети.

По ее словам, вероятность родить ребенка своего знака составляет 10,42 процента, а любого другого конкретного знака — примерно восемь процентов.

— Теперь мы знаем точно, что ребенок очевидно чаще наследует часть темперамента от мамы, как и ее способ выражения себя в мире, — написала астролог на своей странице в Instagram.

Она отметила, что малыш таким образом является «носителем родительской программы самопроявления, самопрезентации и самооценки».

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