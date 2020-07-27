Падают, но поднимаются: знаки зодиака, которые добиваются успеха, несмотря ни на что

Сильные телом и духом, прошедшие множество неудач, после которых они стали только лучше.

Люди, которые не сломались, когда жизнь была не очень ласкова – какие они? Мы сумели выделить самых стойких знаков зодиака, которые падают, но всегда поднимаются.

Знак Козерога – знак вершины. Часто представителей этого знака изображают как карабкающихся на вершину горы людей, смелых и выносливых. Все, чего хочет Козерог, – достичь своей цели. Он знает, что на пути к успеху будет много падений и это его не смущает. Козерог обладает феноменальной выносливостью, а его природный пессимизм (да, именно пессимизм!) помогает ему не очаровываться временным штилем и готовиться к тяжелым условиям. Благодаря такому совсем не радужному взгляду на жизнь Козерог ничуть не удивляется, падая лицом в грязь, а только закатывает в очередной раз глаза (он знал, что ТАК будет!) и поднимается.

Скорпионы обладают огромной внутренней силой, это знак трансформации. Из тяжелой ситуации они выходят обновленными, сильными и яркими – подобно Фениксу. Скорпионы еще и невероятно честолюбивы, они не могут позволить себе оставаться в депрессии и расстройстве долго, обязательно найдут способ выкарабкаться наружу, вытащить себя за волосы на свет божий. Кроме того, Скорпионы еще и невероятно мстительны и злопамятны, и именно эти качества дают им силу и энергию для дальнейших свершений. Проще говоря, Скорпион должен подняться просто даже для того, чтобы показать обидчикам, чего он стоит. А стоит он немалого.

Энергия Овна безгранична. Кажется порой, что он совершенно намеренно попадает в затруднительные ситуации, чтобы потом виртуозно из них выпутаться, сломать оковы и вырваться на свободу. Овен неутомим и неостановим, поэтому падает он, даже если все его предупреждали, что надо бы сбавить скорость, а поднимается, не глядя ни на кого, ориентируясь только на себя и на свое мнение о себе. Зрелый Овен падал и поднимался так много раз, что чужие неудачи он считает сущим пустяком (хотя никогда не посмеется над упавшим). Сила и мощь Овна – то, что помогает ему становиться только лучше всякий раз, когда он уверенными движениями карабкается наверх.

Дарья Лопушкова

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