3 знака, которые ловко управляют вашим сознанием

«Это я сам или меня заставили?» – такие мысли часто всплывают в нашей голове, когда мы общаемся с представителями этих знаков.

Люди, рожденные поз знаком Льва, прирожденные лидеры. Им действительно на славу удается управление людьми. Опасность в том, что иногда они переходят черту, становясь диктаторами. Если в вашем окружении есть Львы и они часто подавляют вас своим авторитетным мнением, попробуйте абстрагироваться и задаться вопросом – вы слушаете их потому, что они правы или потому, что просто привыкли их слушать?

А вот если вы сами Лев, то не забывайте иногда трезво оценивать свое превосходство над другими. Может, не всегда для него есть повод?

Под этим знаком рождаются стратеги и аналитики. Им легко даются сложные цепочки рассуждений, которые приводят к лучшему решению, поэтому люди часто прислушиваются к Скорпионам. Но есть нюанс – в этой цепочке рассуждений Скорпион также молниеносно просчитывают и собственную выгоду. Поэтому любое их решение не просто «лучшее», но и в первую очередь лучшее для них.

Если вы родились под знаком Скорпиона, не ругайте себя за манипулятивные таланты. В конце концов, от них и вы, и окружающие получают много пользы. Но иногда, особенно в общении с близкими, исключайте из своих рассуждений поиск выгоды.

Представители этого знака вводят в заблуждение. Они кажутся тихими и мирными, но про себя всех и все оценивают. Выдают свои суждения они нечасто, но уж если случается – цензуры и граней не выдерживают. А если вдруг сдерживаются и оставляют выводы при себе, то раздражаются и кипят этими мыслями, так что окружающим все равно достается, хоть они и не понимают, за что.

Если вы Рыбы, попробуйте сменить стратегию. Лучше высказывайте все свои мысли, но мягко и позитивно, чем избранные, но хлестко и обидно.

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