Пять вещей, отталкивающих деньги и удачу

Кошелек может быть не только стильной вещью для хранения денег, но и талисманом, притягивающим денежный поток.

Избежать неудач может любой, если проверит содержимое своего кошелька.

Денежная энергетика изменчива, если не относиться к заработанным деньгам с уважением, они могут «обидеться».

Эксперты отметили 5 вещей, блокирующих денежные потоки. Необходимо вынуть их из кошелька, чтобы избежать проблем с финансами.

Чеки. Кассовые чеки можно хранить, но лучше не делать этого в кошельке. Они будут создавать информационный шум, блокирующий денежные потоки. Эксперты признают их «отработанными» деньгами, приносящими только убытки. Все чеки стоит складывать отдельно, во избежание финансовых проблем.

Фальшивые купюры. Привлечь удачу можно многими методами, используя, например, устаревшие монеты. Однако, напротив, спугнуть удачу могут поддельные деньги. Это могут быть «билеты банка приколов» или игровые купюры. Эксперты сообщают, что они не должны находиться рядом с настоящими деньгами. В противном случае капризная фортуна может сыграть с вами плохую шутку.

Фотографии. Изображениям даже самых близких не место в кошельке. Эксперты заявляют, что любой снимок наделен своей энергией. Кошелек же тесно связан с энергетикой своего владельца, а посторонняя энергия может только нарушать эту тесную связь, что в результате повлечет финансовые трудности.

Лекарства. Препаратам, спискам с препаратами и даже народным рецептам не место в вашем кошельке. Эксперты советуют хранить их в отдельных сумочках или косметичках. Так не пострадают ваши деньги, и вы сами.

Карты с истекшим периодом, старые лотерейные билеты и проездные. Те вещи, которые уже отслужили свое, могут повлечь только проблемы. Они никак не привлекут удачу, лучше от них избавиться сразу. Просроченные карты, например, могут стать причиной спонтанного кредита, а билеты привести к штрафам.

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