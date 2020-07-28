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Астролог: «Текущий год станет «судьбоносным» для России»

Аргументы Недели4 часа назад
Фото: Аргументы Недели

С соответствующим предсказанием выступил некоторое время назад астролог Михаил Левин, говорится в материале, который размещен в отечественной блогосфере.

Согласно прогнозу Левина, от того, как пройдет 2020-й, зависит будущее страны на 30 лет вперед. Астролог предсказал, что Россия в текущем году сможет справиться с последствиями экономического кризиса, это положительно скажется на доходах граждан. Кроме того, в стране должен снизиться уровень протестной активности, говорится в процитированной публикации.

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