Таролог: «Верить или не верить — решение за ваши»

В предсказания верят не все, но сами тарологи даже ищут утерянные вещи с помощью карт.

«Стоит ли доверять? Это дело абсолютно каждого человека, кто как чувствует. Если чувствуешь, что тебе это не близко, то нет никакого смысла делать расклады», — делится таролог Анна. Однозначно сказать, стоит ли верить таро, нельзя. На восприятие влияют разные факторы. Например, человек может скептически относиться к предсказаниям или же чтец неправильно трактует расклад. Анна признается, что карты порой могут обманывать. Этому есть два объяснения.

Нельзя утверждать точно

Во-первых, делая расклад на будущее, мы имеем дело с вероятностями. Есть вещи, которые скорее всего произойдут (вы поедете на работу в понедельник утром), а есть те, которые случатся навряд ли (под окном вы найдете сиреневый кошелек со старинными монетами). Карты всегда показывают наиболее вероятный исход событий. Но не стоит забывать, что другие вероятности при этом не отменяются.

Во-вторых, расклад может быть неправильно интерпретирован. Каждая карта — глубокая метафора, которая включает в себя еще несколько, как матрешка. Иногда таролог смотрит на расклад поверхностно и не может сопоставить его с реальной жизненной ситуацией.

Задавайте конкретный вопрос

Тарологи предпочитают гадать на ближайшее будущее, анализировать конкретную ситуацию. Это помогает человеку найти ответ на свой вопрос. «Неправильного ответа в анализе быть не может. Тут бывает не очень дельный совет», — объясняет Анна.

Однажды к Анне обратилась девушка, но о своей ситуации рассказывать не стала, чтобы не было никаких зацепок. Принесла только фотографию с молодым человеком. Карты сказали, что в ближайшее время он ей напишет. Анна объясняет: «Четко вижу, что должно быть письмо чуть ли не от руки. Либо всю душу вложит в интернет-сообщение, либо настоящее пришлет, по-старомодному». Оказалось, что молодой человек на фотографии — бывший парень девушки, с которым она не общалась уже год. Надежды на возобновление отношений не было. Спустя неделю девушка получила письмо, которое парень передал через общего знакомого.

«Я занимаюсь таро около четырех лет и ни разу не было случая, чтобы карты врали на счет ситуаций. Однако, случались затруднения с трактовкой. Однажды ко мне в гости заглянула знакомая. Мы никогда не обсуждали мистику, но по некоторым ее высказываниям я могла понять, что она настроена скептически. Девушка переживала кризисный период, мои советы и слова ей не помогали. Тогда я предложила сделать расклад на таро. Ее волновало то, стоит ли ехать на стажировку в Китай и что делать с конфликтами в семье. Карты показали, что возможность уехать упускать нельзя. А разговоры с семьей не принесут результата — не хотят слышать, будут продолжать навязывать свою волю.

Я говорила все честно, без смягчения. И даже несмотря на это, девушка ушла от меня вдохновленная, полная сил. Позже она писала мне о том, что наконец обрела цель и смысл жизни, и ее тревожное состояние прошло. К сожалению, в этом году на стажировку она не смогла поехать из-за коронавирусной инфекции. Но я уверена, что это обязательно получится в следующем.

Верить или не верить таро — вопрос, на который вы должны ответить себе сами. То, что говорят карты — не обязательно произойдет с вами. Они часто указывают наиболее вероятный вариант развития событий на данный момент, предупреждают или советуют. Я вот сделала расклад на поиск телефона. Говорят, что лежит в каком-то недоступном месте и рядом что-то из бытовой химии. Пойду искать», - Таролог Карина С.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.