Денежные правила, которым мы зря не уделяем внимания

Про финансовую грамотность и рациональное управление деньгами говорят повсеместно, но мало кто задумывается, как это относится лично к нему.

Одни люди тратят все, что зарабатывают, даже если это очень приличная сумма. Другие, наоборот, отказывают себе во всем и копят на черный день, а потом внезапно лишаются этих накоплений. Сегодня поговорим о правилах обращения с деньгами, которые помогут наладить «общение» с ними.

Обдумываем незапланированную покупку 24 часа. Это касается не только похода в магазин, но и покупок онлайн. Очень часто деньги тратятся под влиянием эмоционального импульса: хочется себя порадовать, привлекла сниженная цена или яркая реклама. И покупается совершенно ненужная вещь. Возьмите себе за правило: если покупка не запланирована или стоит дорого, вы берете тайм-аут минимум в 24 часа (оптимально 3 суток), чтобы обдумать ее необходимость. За этот период эмоции улягутся, а на «холодную» голову лишняя трата денег покажется бессмысленной.

Обращаем внимание на количество закупаемой еды. Необязательно ходить в магазин со списком или отказывать себе в шоколадке или пачке жвачки. Складывая товары в тележку, особенно скоропортящиеся, задайте себе вопрос: хотите ли вы это купить и съесть и успеете ли вы это сделать до истечения срока годности. В большинстве случаев вы увидите, что делаете покупки по акционным ценам, а потом просто выбрасываете.

Грамотно создаем «подушку безопасности», а точнее, отказываемся от кредитов. Вместо того, чтобы сначала потратить много, а потом выплачивать гораздо больше, чем взяли (не забывайте про проценты), поступаем в обратном порядке. Урезаем расходы, копим некоторую сумму денег и только потом тратим. При этом не забывая пополнять запас на случай непредвиденных обстоятельств.

И еще очень важный момент: деньги «приходят» под цель. Если вам хочется денег ради денег, их у вас никогда не будет. Деньги, как любая энергия, должна быть направлена на что-то: они должны работать. Вы можете вкладывать их в хобби, в бизнес, в себя: в свое образование и развитие или покупать одежду и ездить в путешествия. Если вы вкладываете деньги, но не получаете отдачи или удовольствия, значит, вы вкладываете не туда, то есть просто «сливаете» энергию, поэтому деньги от вас уходят.

Попробуйте уделить внимание этим денежным правилам, и вы увидите, как ваша финансовая ситуация улучшится.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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