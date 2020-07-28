Астролог: «Дни Гекаты проверят нас на прочность»

Пройдена середина лета, но говорить о спаде активности не приходится.

Скорее наоборот, на небесах продолжают выстраиваться интересные, но сложные аспекты между планетами, которые будут проверять нас с вами на прочность. В воскресенье Луна пересекла границу знака Рак и встретилась с Меркурием. К сожалению, соединение строит негармоничный аспект к Марсу. Как следствие, могут случиться неконтролируемые всплески агрессивного поведения. Чтобы не наговорить друг другу слов, о которых будете жалеть всю оставшуюся жизнь, прошу быть сдержанными. Прежде чем открыть рот и произнести пламенную речь, делаем глубокий вдох, считаем хотя бы до пяти и выдыхаем весь гнев и обиду. Последние перед новолунием дни древние мудрецы называли днями Гекаты, в честь богини-покровительницы подземного царства и тёмной стороны Луны. Она никогда не была жестокой и следила за тем, чтобы смертные исправляли свои ошибки.

Силы нам ещё понадобятся, так как разорвав соединение с вестником богов, Луна начнёт строить не менее напряжённые аспекты к высшим планетам в Козероге. Перед стартом сложного новолуния ещё раз посмотрите в сторону вещей и привычек, от которых давно хотели избавиться.

Перед переходом новой Луны и Солнца в знак Льва, который, помимо прочего, отвечает за любовь, освободите душу и сердце для нового светлого и яркого чувства!

Энергии секстиля, который с воскресенья устанавливается между Нептуном и Юпитером, благоприятнейшим образом скажутся на творческих людях и поспособствуют духовному развитию. Но у каждой медали есть обратная сторона, в данном случае Нептун в знаке Рыбы несёт ответственность за инфекции, а Юпитер со своей стороны способствует расширению всего, к чему прикасается. Поэтому остановки распространения второй волны коронавируса на этой неделе ждать не приходится.

На ночном небе видна комета с тремя хвостами, подобно той, что появилась в небесах Вестероса и Эссоса. Версий символизма космического явления, как вы помните из сериала, было много, но лишь одна старушка Нэн смогла разглядеть в ней предзнаменование появления драконов. Без всяких комет понятно, что високосный 2020 год выдался сложным. В мире всё меньше очагов стабильности. Пожар, который произошёл в одном из крупнейших готических соборов Франции — Петра и Павла, уничтожил несколько ценнейших христианских реликвий. Храм строился долгие 457 лет, а сгорел за считанные минуты. Предлагаю всем нам каждый день начинать с зажигания свечи в том числе в своём сердце. Пока мы вместе, жизнь продолжается.

Для того, чтобы пережить воскресенье и понедельник, понадобится собрать в кулак всю волю. Мои дорогие Овны, запретите себе привычные действия напролом. Наоборот, постарайтесь стать нежными пушистыми овечками и делиться теплом с самыми близкими людьми. Луна в соединении с Меркурием даст напряжённый аспект к вашему управителю Марсу, который как раз движется по Овну. Не пытайтесь поймать призрачное счастье на стороне, осадок будет горьким. Только семья может дать то, что вы ищете.Переживите кризисное новолуние, следуя моим рекомендациям убрать из души ненужный хлам. Можете даже ритуализировать процесс: завяжите бантик на старой тумбочке и торжественно спровадьте её на свалку.

А там и Луна переберётся в дружественный знак Льва, и Солнышко совершит ингрессию в фиксированный огненный знак, символом которого является царь зверей. На целый месяц все ваши неприятности и проблемы отступят, друзья. Это ли не повод держаться? Тем не менее, девизом наступившей недели должны стать компромисс и дипломатичность.

Любезные Тельцы, должен напомнить вам о том, что с середины недели оба светила, дневное и ночное, переходят в напряжённую по отношению к вам позицию. Поэтому прошу успеть закрыть насущные вопросы до ингрессии Луны и Солнца в знак Лев. Ваши врождённые качества – трудолюбие и настойчивость помогут вам всё успеть. Проведите первые дни седмицы, образно выражаясь, на скамейке запасных. Постарайтесь отказаться от дальних переездов на любых видах транспорта, высок риск травматизма.

Начиная со среды прислушивайтесь к состоянию здоровья, не отмахивайтесь даже от незначительных симптомов. Лимфатическая и пищеварительная системы – зона повышенного внимания. На вечер четверга можете смело планировать романтический ужин, плавно переходящий в не менее прекрасную ночь. Здесь главное не переесть, не злоупотребить алкоголем и постараться избежать банальных сквозняков. Сможете? В этом случае мироздание обязательно преподнесёт вам приятный сюрприз.

Именно воскресенье может стать для вас самым сложным днём, милые Близнецы. Состояние «чего хочу, кого – не знаю» будет преследовать вас до позднего вечера.

Ваш управитель Меркурий продолжает находиться в конфликте с богом войны Аресом, поэтому можете смело, но с юмором воспринимать все поступающие известия как дезинформацию. Если вы одиноки, а на горизонте вдруг нарисовалось интересное знакомство, представьте, выражаясь языком контрразведки, что это «медовая ловушка». Как острят сейчас во всевозможных «Комеди клабах»: девицы пробивают парней по соцсетям, а женщины – по базам судебных приставов. В каждой шутке есть лишь доля шутки, а бдительность – наше всё. Вы, как воздушные и лёгкие создания, буквально сотканные из света и ветра, достойны самого лучшего, а балласт в виде токсичных отношений пусть останется на бренной Земле.

Встречайте вашего управителя Луну, которая красиво вплывает в ваш знак и движется к точке новолуния, которое произойдёт в последних градусах Рака. К сожалению, красота этого движения не сможет смягчить сложности перехода и тем более нейтрализовать влияние напряжённого аспекта, вызванного квадратом соединения Луна—Меркурий с Марсом. Начало недели проведите в максимальном уединении, закрывшись в своём прочном панцире от пагубного влияния внешнего мира.

Вечер понедельника омрачит оппозиция Солнца и Сатурна. Новолуние так же произойдёт на этом сложнейшем аспекте, который может столкнуть наши иллюзии с реальностью, словно «Титаник» с айсбергом. Мои дорогие Раки, даже такие энергии могут стать плодотворными. Взгляните, все ли догмы, с которыми вы живёте, соответствуют сегодняшнему дню? Не взвалили ли вы на себя больше, чем можете унести? Не потеряли ли вы за ежедневными хлопотами самое главное чувство, называемое любовь? Посмотрите-ка фильм «Мосты округа Мэдисон» с гениальнейшей актрисой современности Мэрил Стрип, Раком по знаку Зодиака. И ответьте себе честно на все заданные вопросы.

«Не важно, кто прав, важно – кто Лев!» — будет написано на лбу или футболке всех представителей знака, начиная с двадцать второго июля. Но до среды есть еще несколько дней, из которых следует сделать красивый финал периода трудностей. Пока слабеют аспекты Солнца к Сатурну, Плутону и Юпитеру, пришло время эффектно попрощаться. Как это сделала Виолетта — героиня оперы Джузеппе Верди «Травиата». Помните трогательные рыдания Вивьен в исполнении Джулии Робертс в фильме «Красотка»? Послушали арию, непременно в исполнении нашей красавицы Анны Нетребко, и тут же выбрали какой-нибудь самый красивый фильм. Чтобы во всеоружии принять Луну и Солнце во Льве!

Приходит время, когда вы просто обязаны вспомнить, куда положили свою великолепную корону. Достаньте, протрите, наденьте на голову и огласите мир грозным рыком. Вы вновь находитесь на «скале предков» и показываете всем, кто здесь главный знак Зодиака!

Луна покинула знак Близнецы, что должно было самым благоприятным образом сказаться на вашем эмоциональном фоне. Но не тут-то было. Меркурий на этой неделе всерьёз поссориться с Марсом. Мои прекрасные Девы, все конфликты, в которые вы окажетесь втянутыми в ближайшие дни, могут закончиться непредсказуемо. Заранее выбирайте линию поведения: или вы паинька и мастер компромисса, или Джокер, который жёстко разбирается с оппонентами раз и навсегда. Учтите только, что Марс промахов не прощает, поэтому моя рекомендация – миротворец.

Интересно, что в начале недели Девы поймут, что в их жизни присутствует явление, называемое в народе «чемоданом без ручки». И неважно, человек это или вредная привычка – неделя просто идеально подходит для того, чтобы послать всё на хутор с бабочками. Да, мероприятие в целом может оказаться кризисным, но как ещё отрывать от тела присосавшихся пиявочек? И пожалуйста, в пятницу откажитесь от возлияний – Луна конфликтует с Нептуном, на таком аспекте легко оконфузиться. При этом, ночное светило будет создавать ряд гармоничных аспектов с другими планетами и ясность ума вам может пригодиться.

Ожидания далеко не всегда соответствуют затраченным ресурсам, мои дорогие Весы. Эту аксиому вы как никто прочувствовали на собственном опыте. Пока Марс движется по знаку Овен, сидеть на попе ровно и наблюдать за сменой рассветов и закатов не получится. Если вы пока не освоили навык заката солнца вручную, как в старом советском анекдоте про военных, предлагаю применять проверенные веками способы сублимации энергии.

Перед новолунием может возникнуть ощущение, что вы угодили в эпицентр мирового кризиса. Если чувствуете, что не в силах справиться с ситуацией самостоятельно, переходите в режим медитации. Кто ни разу не пробовал данные техники – заварите чаёк с травками, испеките пирог и выберите что-нибудь для разгрузки из нашей подборки на любой вкус. Посетите ближайший монастырь, синагогу, мечеть – любой храм, который вы считаете священным. Впитайте в себя силу молитвы и вспомните, что мы с вами созданы по образу и подобию Всевышнего. А это значит, что Он всегда рядом, несмотря ни на что.

Начало недели, столь кризисное для большинства представителей знаков Зодиака, для вас станет, выражаясь языком микробиологов, «питательным бульоном». Посеянные ранее идеи начнут давать всходы, и у вас есть пара дней для того, чтобы выбрать именно те образцы, которые приведут вас к намеченной цели. Плутон поможет вам с чутьём и логикой, не переживайте.

Совсем скоро Солнце перейдёт в знак Лев и вам придётся, словно простому лаборанту, заниматься текучкой. Чудесным образом именно на этой неделе вам захочется заглянуть в свой богатый внутренний мир, побыть наедине с самим собой. Давайте вместе сядем в Хогвартс-экспресс, который есть не только в фильмах про Гарри Поттера или в парке развлечений Universal в штате Флорида, но и внутри каждого из нас. Вам лучше думается под размеренный стук колёс и быстро меняющуюся картинку за окном вагона. Станцию, на которой вам захочется сойти, выбирайте сами. Я с удовольствием вас встречу именно там.

Совсем скоро произойдёт волшебный момент превращения из куколки в бабочку, мои несравненные Стрельцы. Понедельник, увы, оправдает сомнительное звание «тяжёлого дня» — Луна выстроит негармоничный аспект к вашему управителю. Но уже во вторник ночное светило переберётся в знак Лев и принесёт вам какие-то приятные известия. Следом за ночным светилом в огненный знак войдёт Солнце и наступит фестиваль света! Солнце во Льве, Марс в Овне – что может быть прекраснее для Стрельца? Вплоть до конца августа вы будете подпитываться самыми благоприятными энергиями космоса. Особенно прекрасные девушки, рождённые под этим знаком. Мужчины-Стрельцы, не отставайте от нежных дам, дерзайте на поприще бизнеса и успеха.

Из неприятностей могут быть отравления и злоупотребления инсоляцией. Хотя Нептун, ваш второй управитель, всегда следит за тем, чтобы вы чрезмерно не увлекались чем бы то ни было – отдыхом, удовольствиями и даже энтузиазмом.

Друзья мои, наше «путешествие Одиссея», с которым мы в прошлый раз сравнили ситуацию на небесах для представителей знака Козерог, продолжается. Я, кстати, нашёл один симпатичный испанский сериальчик под названием «Ковчег», который тоже вполне укладывается в тему. Там, помимо горячих мачо и роскошных красавиц есть неплохой сюжет о противостоянии человека, его внутренней природы, апокалипсиса, который был спровоцирован искусственно и всех видов стихий – от цунами до извержения вулкана.

До 22 июля в оппозиции к вам находятся Солнце со своим «секретарём» – Меркурием. Дневное светило продолжает испытывать на прочность высшие планеты, которые расположились в Козероге. Друзья мои, будьте хладнокровными, несмотря на огромную гамму чувств, которые вам придётся ощутить. И помните, что прежде чем довериться кому бы то ни было, следует спросить свою интуицию.

Луна движется к точке новолуния, уважаемые Водолеи. Вслед за ночным светилом в оппозицию к вашему знаку перейдёт и дневное. Почти на целый календарный месяц о беззаботной жизни придётся забыть. Не вижу в этом особых сложностей. Среди представителей вашего знака много журналистов, честных и свободолюбивых. Иногда им приходится отправляться в так называемые горячие точки, чтобы мы с вами знали и понимали, что там происходит на самом деле. Считайте наступившую неделю такой командировкой. Не сомневаюсь, что вы справитесь.

Можете смело рассчитывать на поддержку Венеры, которая именно на напряжённом аспекте со стороны Солнца поможет решить какую-то старую проблему, связанную с финансами. Позиция Марса, как это не покажется странным, может самым позитивным образом сказаться на укреплении контактов с близкими родственниками. Отличное время для активной игры на свежем воздухе!

Пока представители других знаков Зодиака замерли в анабиозе от двух сложных последних лунных дней, вы, мои чудесные Рыбки, наслаждаетесь отдыхом. Единственное, что наводит рябь на гладь вашей уютной заводи – недовольство финансовой стороной жизни. С одной стороны, вам хочется поскорее рассчитаться с долгами и кредитами, с другой – незапланированные расходы могут толкнуть вас на очередные займы. Меркурий и ваш покровитель Нептун поддерживают вас и не дают впасть в депрессивное состояние.

Развивайте в себе любые творческие таланты, это может принести ощутимую материальную пользу уже в августе. Рыбы, которые работают не на дядю, а на себя – приложите небольшие усилия и вас ждёт самых настоящий успех. Важно делать это искренне и никому не завидовать. Представители вашего знака всегда держат домашних животных и ценят их бескорыстную любовь и преданность. Верно? В плане здоровья прошу обратить внимание на мочеполовую систему, постарайтесь избегать переохлаждений.

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Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.