Азарт в крови — гороскоп на 29 июля

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна врывается в огненный знак Стрельца и формирует аспекты, которые поддерживают его буйную энергию.

Усиливается авантюризм, азарт, дух состязания, привкус романтики. В этот день нежелательно (а порой и невозможно) унывать, проявлять пассивность, сидеть взаперти, заниматься чисто интеллектуальной работой. В рамках дозволенного, нужны динамика, разнообразие и простор. Можно поддаться импульсу, заняться двумя делами параллельно. Прекрасное время для путешествий, занятий спортом, танцами, военным делом, пребывания на природе и прогулок на свежем воздухе, выгула и дрессировки животных.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам не придется искать повод для применения своих талантов и энергии: он найдется сам. День усиливает тягу к разнообразию, побуждает вести динамичный образ жизни, расширять кругозор и сферу влияния, заставляет быть предприимчивее в любовных делах. Вы будете дипломатом, сможете продвинуть свои интересы или дать рекламу своему бизнесу. Это хорошее время для путешествий и занятий спортом.

Телец

Тельцам этот день помогает бороться с медлительностью, консерватизмом взглядов и гиподинамией, приглашает взбодриться и рискнуть. Можно решиться на опасный трюк, высокий темп, азартную игру, усиленную тренировку. Приключения не дадут стойкого эффекта, но покажут вам потолок ваших деловых, физических, креативных или финансовых возможностей, помогут провести экспресс-тест на скорость или ловкость.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно настроиться на один лад с окружением (в гостях или в чужой культурной среде - подстроиться под привычки хозяев или местные обычаи). Лучше забыть о меркантильности: ситуация требует спортивного поведения, в широком смысле. День подходит для всех видов сотрудничества, создает настрой для делового партнерства, дружеской взаимопомощи, азартных игр и состязаний, парных танцев.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам лучше отвлечься от интеллектуальной работы и неприятных мыслей. Найти повод развеяться будет несложно. День хорош для тренировок, командировок, выгула и дрессировки животных, лечебной гимнастики. Унылой рутинной работе найдется альтернатива, что сделает ее увлекательнее. Можно преуспеть в двух делах сразу, найти техподдержку или ловкого помощника - и тем самым продвинуться к цели.

Лев ‌‌

В бодрящей и мотивирующей обстановке этого дня Львы «на коне». Есть поле для применения ваших талантов, развития способностей детей и подопечных. Привкус романтики заставит стать предприимчивее в любви. Азарта хватит на ведение параллельных проектов. Не стоит терять время, если сфера ваших интересов - спорт, бизнес, игры, дрессура, военное дело, волонтерство, путешествия, танцы, активный отдых.

Дева ‌‌

Девам этот день поможет встряхнуться и отвлечься от навязчивых мыслеобразов. Если вы настолько увлечены своей темой, что не можете думать ни о чем другом, сегодня удастся сменить ракурс и взглянуть на многое с других позиций. В сложной ситуации появится энергии для преодоления кризиса. Если вы свободны в выборе, это подходящий день для домашних работ, но важно, чтобы они были не слишком скучными.

Весы ‌‌

Сегодня звезды не советуют Весам сидеть на месте. Не стоит постоянно находиться в доме, офисе, закрытом помещении. День приглашает размяться и «проветриться»: заняться фитнесом, отправиться на экскурсию. Если вас удерживают домашние или рабочие обязанности, можно найти компромисс - например, отправиться в служебную командировку, на прогулку с питомцем, в разъезды по семейным или жилищным делам.

Скорпион

Сегодня Скорпионы станут менее осторожными и более предприимчивыми. Чтобы получить устойчивый эффект, необходимо знать дело досконально, иначе вас ждут лишь случайные успехи. День подходит скорее для обучающих целевых тренировок: можно примерить на себя нужный образ, «набить руку» или «натаскать» питомца, освоить инструмент, отработать полезный активный прием, опробовать альтернативные варианты.

Стрелец

Главный подарок этого дня Стрельцам - всплеск энергии, позволяющий им проявить инициативу и реализовать свой каприз. Многие Стрельцы окажутся настолько азартными и импульсивными, что ввяжутся одновременно в две или три игры, умудрившись в каждой из них показать неплохой результат. Удачный момент для короткого броска, смелого шага. Ожидаются подвижки в спорте, бизнесе, рекламе, любовных делах.

Козерог

В этот день звезды предлагают Козерогам отложить важные дела, в том числе, принятие ключевых решений и ответственные переговоры. По возможности, лучше устроить себе выходной или как-то иначе выпасть из привычного режима. Если у вас много энергии и энтузиазма, хорошо побывать на природе, отправиться в короткий деловой или романтический вояж, заняться спортом или активным хобби, помочь домочадцам.

Водолей

Этот день Водолеям стоит провести с друзьями. Желательны встречи в динамичном нескучном формате: активные хобби, флешмобы, велопрогулки, турпоходы, познавательные экскурсии и командировки, фотоохота. Если вы не в лучшей форме, стоит выбирать нагрузки, исходя из своего текущего самочувствия и статуса. Вы можете не справиться в должной мере с функциями аниматора, ролью заводилы, лидера, фаворита.

Рыбы ‌‌

В оживленной креативной атмосфере этих суток у Рыб появится искушение что-то предпринять, причем немедленно. Возможно, вам покажется, что вы нашли остроумный выход, способ срезать путь или поразить две цели сразу. Трюк может удаться, но нет никакой гарантии, что вам понравится результат ваших импульсивных авантюр. Вскоре вы поймете, что погорячились и сегодняшнее решение далеко от идеального.

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