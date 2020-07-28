Настройтесь на обновление — финансовый гороскоп на 29 июля

Сегодня стоит обновить рабочее место, кошелек и свои мысли — все, что связано с деньгами.

Овен ‌‌

Овнам необходимо учитывать и использовать наиболее успешное для работы время дня. Если вы сегодня проснетесь пораньше и займетесь делами, то день пройдет намного результативнее, чем обычно. Особенно успешно пойдут дела, связанные с обслуживанием клиентов и партнерским сотрудничеством. Также это хорошее время для урегулирования юридических споров.

Телец

Сегодня в первой половине дня Тельцы смогут добиться увеличения производительности труда. Отчасти это будет сделано за счет интенсификации труда, ускорения темпа работы. В наибольшей степени успеха смогут добиться представители физического труда в реальном секторе экономики. Вместе с тем, вы преуспеете в использовании технических приспособлений, механизмов.

Близнецы

Чтобы преуспеть в делах, Близнецам сегодня требуется пораньше включаться в работу. Утренние часы для вас будут настолько результативные, что вы уже к полудню сможете выполнить обычную дневную норму работы. Наиболее успешные виды деятельности связаны с оказанием индивидуальных услуг. Преуспеют те, кто имеет отношение к индустрии отдыха , моды и спорта.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам браться за те дела, которые можно успеть закончить в этот же день. Это не обязательно могут быть новые дела. Возможно, у вас остается что-то незавершенное и отложенное с предыдущего периода. Наиболее успешная сфера деятельности будет связана с недвижимостью. Хорошо поработают строители, коммунальщики, риелторы.

Лев ‌‌

У Львов хороший день для торгово-закупочной и посреднической деятельности. Звезды советуют делать оптовые закупки на базе с утра пораньше. В этом случае купленный вами товар будет пользоваться высоким покупательским спросом. Также это хорошее время для консультантов сетевого маркетинга. Успешно проходят деловые поездки и контакты.

Дева ‌‌

У Дев сегодня хороший день для использования ресурса недвижимости в увеличении уровня доходов. Если вы работаете в офисе, магазине, на складе или на участке земли, то вы уже используете недвижимость в своих интересах. Сделайте все от вас зависящее, чтобы было удобнее и комфортнее работать. Хорошее время для подготовки отчетной документации.

Весы ‌‌

У Весов этот день складывается успешно для индивидуальных предпринимателей, привыкших держать все дела под личным контролем и брать инициативу на себя. Вы преуспеете в расширении и укреплении деловых связей. Деловые контакты, которые вы инициируете, пройдут успешно. Уделите время профессиональному обучению и обмену мнений с коллегами для повышения квалификации.

Скорпион

Сегодняшний день у Скорпионов благоприятен не столько для основной вашей работы, сколько для разного рода неофициальных и полуофициальных подработок. Если вы периодически выполняете частные заказы, то сегодня с утра будете обеспечены такими заказами. Также это хорошее время для покупок товара со скидками. Можно заниматься оформлением льгот.

Стрелец

Возможно, сегодня типичные Стрельцы не будут ощущать в себе достаточной уверенности в том, что поступают правильно. У вас могут быть эмоциональные колебания и метания. В этом случае посоветуйтесь с друзьями и единомышленниками, и они сумеют направить вас на верную дорогу. Можете рассчитывать на счастливый случай, на удачное стечение обстоятельств.

Козерог

Козерогам рекомендуется действовать не привлекая постороннего внимания к своей персоне. Если какой-то вопрос не получается решить открытыми методами, то сегодня вам удастся добиться успеха методами тайной дипломатии и интриг. Особенно это относится к тем, кто работает в непосредственном контакте с начальством. Вы сумеете сделать так, что начальник будет действовать в ваших интересах.

Водолей

Водолеи способны результативно работать с прицелом на будущее. Ищите не мелких сиюминутных материальных выгод, а пути к перспективам развития своего бизнеса. Сегодня имеет смысл отпустить «синицу в руках» и попытаться поймать «журавля в небе». Думайте о будущем и всячески его к себе приближайте своими поступками.

Рыбы ‌‌

Сегодня с утра звезды советуют Рыбам вносить необходимые и назревшие изменения в стиль и методы работы. Отбрасывайте все то, что устарело или перестало быть эффективным. Настройтесь на обновление, на реформирование и оптимизацию своей работы. Помните, что сегодня все перемены – к лучшему.

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