Названы самые депрессивные знаки зодиака

Смотрите видео и узнайте, представители каких знаков зодиака легко впадают в депрессию. Астрологи уверены, что склонность к депрессии определяется тем, под каким знаком зодиака человек появился на свет. Если одних людей звёзды награждают умением быстро выбираться из жизненных катаклизмов, то другим они дарят склонность к печали и безысходности. Кому нужно быть готовым, что депрессия настигнет их в любой момент, расскажет ролик.

Ранее «Рамблер» назвал знаки зодиака, которые добиваются успеха, несмотря ни на что.