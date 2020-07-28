Психолог: «Почему нужно перестать искать того самого»

Идея о том, что у каждого человека есть свой, определенный свыше, партнер, существует столько же, сколько существует сама жизнь на Земле.

Именно с такими запросами – «Где предназначенная судьбой любовь?», «Как ее встретить?», «А тот ли это человек?» люди часто обращаются к специалистам по предсказанию, да и сами пробуют эту информацию получить – через ритуалы, гадания и т.п.

И, к сожалению, такие встречи происходят далеко не с каждым, а еще реже – перерастают в длительные, гармоничные отношения. Дело в том, что когда вспыхивают сильные, иррациональные чувства (которые действительно могут свидетельствовать, например, о том, что люди были близки в прошлых воплощениях), отношения начинают стремительно развиваться, но….

Также стремительно и завершаются. Потому что если верить в то, что мне кто-то предназначен, то как будто и все остальное тоже должно развиваться по такому же сценарию, без активного участия самого человека. Если возникают сложности, они должны решаться сами, если ссоры – тот, кто действительно предназначен, пойдет на уступки, а если ушел – обязательно вернется. Ну, а если не вернулся, значит, не тот самый человек. Можно ждать следующего.

Нужно ли отказаться от идеи об идеальном партнере? Возможно, более конструктивно будет ее трансформировать в идею о том, что некоторым людям действительно предназначено встретиться и быть вместе. Однако, это не означает, что это будут легкие отношения. Ведь чаще всего, люди встречаются именно для этого – работы над собой и своими ошибками, совершенными в прошлом.

Поэтому пока до судьбоносной встречи есть время, его можно использовать. Например, разобраться в том, какие качества потенциального партнера приемлемы, а какие – точно нет. Как реагировать, если что-то не нравится. Как научиться конструктивно выражать свои претензии и избегать конфликтов.

Возможно, тогда появится намного больше шансов превратить судьбоносную встречу с «тем самым человеком» в длительное партнерство, возможно, продолжительностью в целую жизнь!

Диана Сабитова

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.