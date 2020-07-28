Фэншуй-прогноз на август: земля поддержит

С точки зрения фэншуй август – хороший месяц.
В нем образуется целых три благоприятные комбинации годовой и месячной звезд фэншуй и одна более или менее благоприятная.
Комбинации сложатся на северо-западе, западе, юго-востоке и юго-западе. Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите получить хорошие результаты от использования энергии Земли в наступающем месяце.
«Скрытый отклик» в месячном раскладе Ци Мень Дун Цзя говорит о том, что в целом августовские энергии будут довольно медленными. Соответственно, медленным и пробуксовывающим будет и продвижение любых дел и проектов.
Тем, кто, несмотря ни на что, настроен активно поработать или находится в поиске свободных вакансий, стоит обратить свои взоры на северо-запад.
Сочетание северо-западных звезд стимулирует деловую активность с прицелом на получение прибыли.
Кроме того, на северо-западе хорошо лечиться и заниматься профилактикой.
Запад будет исключительно хорош для серьезной аналитической работы, исследований, творчества и саморазвития.
Кроме того, комбинация звезд 9 и 4 является наилучшей для активизации романтики и амурных дел.
Если как раз сейчас вы находитесь в поиске своей второй половинки, активизируйте комбинацию с помощью красивых живых цветов в вазе с водой.
Ее лучше всего размещать в самом центре западного сектора вблизи внешнего периметра помещения. Так вы дополнительно задействуете энергию одного из Благородных помощников года – Счастливого Благородного. Его активация в правильное время стимулирует хорошее настроение и ощущение счастья.
Юго-восточная комбинация звезд 6 и 1 – это сочетание правильности, хорошей дисциплины и организации с силой ума и творческим интеллектом.
И это отличное место для тех, кто испытывает трудности с сосредоточением.
На юго-запад прилетает лучшая в текущем периоде месячная звезда – Восьмерка-белая. Деньги в месячном раскладе Ци Мень Дун Цзя также находятся здесь. Это делает юго-запад весьма привлекательным местоположением в материальном отношении.
Если ваша входная дверь получает юго-западную энергию, в августе у вас есть хороший шанс заработать. Но не перетрудитесь, поскольку слишком большая активность может негативно сказаться на здоровье.
В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудших энергиях месяца, которые не стоит тревожить, дабы не спровоцировать лишних проблем.
Это традиционный в 2020 году восток, к которому добавится северо-восток. Старайтесь не активировать энергии этих секторов и проводите здесь как можно меньше времени.
Отметим, что вышеперечисленные звездные комбинации сложатся в секторах не сразу, а с 7 числа – день наступления месяца Деревянной Обезьяны.
С пожеланием фэншуйного месяца, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)
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