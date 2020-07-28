5 советов, как справиться с завистью

Небольшая зависть – нехорошее чувство, но, по крайней мере, безвредное.

В конце концов, кто не хочет иметь осиную талию Натальи Орейро или танцевать, как Шакира? Но вот зависть как черта характера – совсем другое дело. Чрезмерные эмоции, тем более, негативные, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Зависть может быть связана с повышением уровня гормонов стресса в организме, и даже повысить риск болезни Альцгеймера у женщин.

Но есть несколько практик, которые можно позаимствовать у независтливых людей. Следуя их примеру, можно научиться мыслить иначе и не завидовать по поводу и без.

1. Люди, которые никогда не ревнуют, окружают себя стоящими доверия людьми

Очень важный пункт. Мы напрямую зависим от нашего окружения, людей, с которыми общаемся. Если ваши друзья и близкие всегда поддерживают вас, то и эмоции ваши будут в порядке. Но здесь не менее важно и самому уметь оказать поддержку.

2. У них есть чувство собственного достоинства

Любите себя. Если вам комфортно с собой, таким, какой вы есть, если у вас есть чувство самоуважения, вы не будете завидовать чужим жизням и отношениям.

3. Они рады чужим успехам

Получил ли ваш коллега повышение, или лучшая подруга вышла замуж, важно помнить, что есть их история, а есть – ваша. Важно помнить, что успех соседа не означает ваш провал.

4. Они не привязаны к социальным сетям

Не секрет, что публикации в социальных сетях рассчитаны на эффект. Мы публикуем лучшие фото, хвастаемся нашими лучшими достижениям. Исследования показали, что активное пользование социальными сетями может вызвать у людей чувство одиночества и зависти.

5. Они не ищут поддержки других людей

Обычно мы испытываем чувство самоудовлетворения, когда кто-то завидует нашей жизни. Но на самом деле это вызвано недостаточной уверенностью в себе. Рецепт тот же: полюбите себя и поверьте в свои силы. Ваша жизнь принадлежит только вам, и мнение других по этому поводу не должно на нее влиять.

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