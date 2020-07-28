Павел Глоба: Какие знаки зодиака самые счастливые

Каждый человек счастлив по-своему: у кого-то счастье в детях, у кого-то в материальном достатке, а кому-то важна душевная гармония.

Известный астролог Павел Глоба считает, что звезды «дали» счастье Овнам, Близнецам, Стрельцам и Водолеям в большей степени, чем остальным знакам. Этим четверым, по мнению астролога, многое дается гораздо легче, чем остальным, им не нужно прилагать серьезных усилий, чтобы чего-то добиться. В их жизни все складывается достаточно просто, а неприятности обходят представителей этих знаков стороной. И тем не менее, счастье этих знаков различается между собой.

Близнецы. С Павлом Глобой согласны многие астрологи: этот знак – самый счастливый среди избранных. Близнецы – везунчики по жизни и неисправимые оптимисты. Они обладают гибким мышлением и дипломатическими способностями, поэтому даже в самых сложных ситуациях им удается выходить «сухими» из воды. Близнецы легки в общении и красноречивы. Окружающие за это их любят и часто помогают и словом, и делом. Близнецы счастливы потому, что способны ценить каждое мгновение жизни и философски воспринимать происходящее.

Овен обладает мощной энергией, которая ведет его по жизни к цели, невзирая ни на какие препятствия. Представители этого знака часто бывают одержимы продвижением к своей мечте, но это дает им дополнительное ощущения полета и в процессе, и в момент достижения. Особенно Овен бывает счастлив в те моменты, когда он видит результат своих действий и понимает, что они принесли ощутимую пользу не только ему самому, но и окружающим.

Стрелец «питается» эмоциями и ощущениями, поэтому для счастья ему нужно постоянно что-то испытывать. Стрельцу нужна постоянная смена декораций: он обожает путешествовать, склонен часто менять работу и даже партнеров. Поскольку у него нет жесткой привязки к материальной стороне жизни, Стрелец может быть в любых условиях, главное, чтобы не было рутины и эмоции били через край.

Водолей – личность разносторонняя. Его может увлечь совершенно любая тема, но, несмотря на это, представители знака уделяют много времени самосовершенствованию. Водолей ставит себе высокую внутреннюю планку достижений по саморазвитию и старается к ней приблизиться. Чем больше он познает свой внутренний мир, тем счастливее становится. И внешние обстоятельства тогда не имеют значения.

Звезды влияют на удачливость людей, но свое собственное счастье «кует» только сам человек.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.