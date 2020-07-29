Деньги любят решительных — финансовый гороскоп на 30 июля

Сегодня стоит больше работать, экспериментировать с деньгами и не бояться новшеств.

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов благоприятный день для деловых контактов и стабилизации отношений с деловыми партнерами. Во второй половине дня позитивные тенденции усиливаются, вы сможете добиться успешного завершения переговоров и подписания соглашения о сотрудничестве. Также вы преуспеете в работе с клиентами – ваши услуги будут пользоваться популярностью.

Телец

Тельцам необходимо настраиваться на упорный и кропотливый труд. Вы сможете в полной мере использовать имеющийся у вас опыт. Более того, вам будет дано преумножить этот опыт и повысить тем самым уровень профессионального мастерства. Медленно, но уверенно вы будете приближаться к своей цели. Хорошее время для карьерного продвижения.

Близнецы

Близнецы смогут привнести нечто новое и более совершенное в свою работу. Ваша практичная взвешенная позиция позволит действовать безошибочно. Единственное, чего хотелось бы вам пожелать – это не бояться новшеств, не бояться искать и экспериментировать. Даже давно привычную работу можно сделать совершеннее, если подойти к этому творчески.

Рак ‌‌

У Раков сегодняшний день благоприятствует стабильной работе в рамках семейного или надомного бизнеса. Также это удачное время для получения льгот от работодателя. Некоторые важные вопросы вы сумеете урегулировать методами тайной дипломатии и с привлечением людей, которые покровительствуют вам. Может появиться шанс найти подработку удаленно.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов благоприятный день для очищения деловых связей от всего мелкого и несущественного, утратившего реальную практическую пользу. Проведите инвентаризацию своих деловых связей, оставьте в своих контактах только тех людей, которые реально полезны. Избавляйтесь от контактов с теми людьми, которые расходуют ваше время, не давая ничего взамен.

Дева ‌‌

Сегодня у типичных Дев могут улучшиться отношения с начальством. Это может благоприятно отразиться на уровне вашей зарплаты. Если начальство пообещает вам прибавить зарплату, то оно сдержит свое слово. Резких колебаний в доходах не предвидится, но они будут иметь тенденцию к медленному и стабильному росту.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов, имеющих свой бизнес, благоприятный день для медленного, но уверенного расширения своего бизнеса. Проявите внимание к деловой переписке. Возможно, вам станет известно о неких перспективных предложениях, которые следует воспринять позитивно, без свойственного вам сейчас скепсиса и сомнений.

Скорпион

Сегодня типичные Скорпионы смогут воспользоваться с выгодой для себя заемными финансовыми ресурсами. Если вы увидите благоприятный шанс для повышения доходов, но для этого потребуется на короткое время воспользоваться кредитной картой, то не упустите момента, пользуйтесь. В этот день у вас может быть шанс купить товар с большой скидкой, по акции магазина.

Стрелец

Сегодня Стрельцам сопутствует удача в деятельности, связанной с предоставлением услуг. У вас не будет отбоя от клиентов, причем все клиенты будут настроены очень дружелюбно и конструктивно. Поэтому темп вашей работы ускорится, а качество от этого нисколько не пострадает. При большой загрузке с работой можно делегировать часть своих полномочий напарникам, деловым партнерам.

Козерог

У Козерогов это, в некотором роде идеальный день для проработки вопросов улучшения качества в работе. Вы сможете подойти к этому со всей серьезностью и ответственностью. В результате проделанную сегодня работу уже не придется переделывать в дальнейшем. Также вам удастся более рационально использовать рабочее время, правильно расставляя приоритеты.

Водолей

Сегодня у Водолеев хороший день для использования своего творческого потенциала для рекламирования себя и своих услуг. Вы сможете придумать и применить нечто новое, что увеличит ваши финансовые возможности. Также хорошо обмениваться опытом с коллегами на специализированных форумах интернета. Наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину дня или на вечер.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодня благоприятный день для укрепления безопасности своего недвижимого имущества. Можно оформлять страховку, подключать квартиру или магазин к сигнализации от вневедомственной охраны. Успешно решаются вопросы, связанные с наследованием имущества. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию своего имущества.