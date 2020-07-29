Загляните за горизонт — гороскоп на 30 июля

10-11 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Стрельце побуждают заглянуть за горизонт или подняться над обыденностью, требуют простора духовного и (или) физического.

Вместо дома, привычного уклада и традиций, могут манить чужие культуры и дальние страны, авантюры и элементы экзотики. Возрастет интерес к жизненным ситуациям, играм и фильмам с романтическим, героическим или фантастическим сюжетом. Сохранится вчерашний азарт и импульс энергии. Легко действовать в полевых нестационарных условиях. Не обязательна строгая дисциплина, но лучше учитывать ограничения и запреты, налагаемые персональной или общей ситуацией.

Овен ‌‌

Овны могут продолжать начатое накануне, не сбавляя темп. Активный образ жизни сегодня расширит поле действий на будущее, в том числе, за рубежом. Романтизм и идеализм приведут к авантюрам в делах, но они же повысят ваши шансы в любви, поиске и творчестве. Важно помнить о границах, выставленных вашему энтузиазму: общая обстановка или текущий личный статус налагают на вас определенные обязанности.

Телец

Этот день пройдет для Тельцов в нештатном режиме. Рутиной и ответственными делами сегодня заниматься не стоит: легко сделать опрометчивый шаг, о котором вы потом пожалеете (например, неверно вложить средства). Соглашаясь на приключение или испытание, не стоит тешить себя картиной быстрых радикальных перемен: сейчас вы вряд ли сможете выйти за старые рамки, особенно, моральные и профессиональные.

Близнецы

Сегодня Близнецы склонны отступить от правил и «плыть вольным стилем». Гибкая тактика будет выбрана с чужой подачи, под тонким влиянием общей атмосферы, социального и культурного бэкграунда. Стимулом к увлекательной игре для многих представителей знака будет желание нравиться - окружению в целом или его отдельным представителям. Подыгрывая ситуации и другим людям, важно не питать старых иллюзий.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам важно направить свою энергию и любопытство в практическое русло: и дело будет сделано быстро, и здоровью польза. День познавателен: вы получите интересный опыт, обогатите свой профессиональный арсенал и общекультурный багаж. Удачный момент для взаимопомощи, лечения, тренингов, ремонта на ходу, работы с иностранцами. Возможны отдельные иллюзии в связи с идеализмом или доверчивостью.

Лев ‌‌

Сегодня Львы инициативны, чувствуют себя естественными лидерами и стремятся активно применять свои личные таланты. Это день динамики, вдохновения, игры, азарта. Возможно постоянное соскальзывание в романтику и идеализм, особенно, в любви. Важно помнить, что силы не безграничны, считаться с состоянием здоровья, беречь потенциал для трудных дел. Самые энергозатратные акции лучше перенести на утро.

Дева ‌‌

Сегодня Девы легко получат аванс энергии, но так же легко способны ее растратить. Начав то или иное дело со всплеска энтузиазма, вы можете быстро выдохнуться (или ощутить внезапный упадок сил к вечеру, после долгого напряженного дня). Ложное вдохновение может подвести, если вы беретесь за домашние или другие дела. Это не лучший момент для начинаний на постоянной основе, эффективнее блиц-броски.

Весы ‌‌

Этот день Весам желательно провести вне любых ограничений. Нужда в просторе, игре и маневре сегодня перевесит многие другие потребности - например, в постоянстве, безопасности или надежности. Вплоть до ночи сохранится и тяга к романтике. Если в разгаре поездка, пикник, свидание, исследование или иное мероприятие, не стоит спешить его покидать и возвращаться «на базу», лучше продлить удовольствие.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно не утратить живой интерес к делу. Оставаться на волне вдохновения и активности необходимо, если вы стремитесь срочно овладеть каким-то мастерством или обучить ему других, тренируете подопечных или подбираете себе помощников. Лишним мотивом к работе может стать быстрая сделка, заработок или завоевание чужой симпатии путем оказания услуг, но в этих сферах возможны иллюзии.

Стрелец

Сегодня Стрельцы интуитивно действуют на вчерашней позитивной волне. Можно повторить достижение или обогатить его новыми нюансами - например, привлечь еще одного партнера. Обстоятельства пока не позволяют вам развернуться в полную силу, но в этом есть свои плюсы: вы можете не ставить себе сверхзадач и не торопиться делать все сразу, получаете возможность действовать поэтапно или вести разведку.

Козерог

Козерогам сегодня показан умеренно активный режим. В привычную обстановку не помешает добавить долю динамики, романтики и экзотики. При этом нежелательны любые перегрузки и злоупотребления, превышающие ваши силы или расходящиеся с вашими убеждениями. Не стоит проявлять геройство и испытывать себя на прочность: итогом может стать сильный дискомфорт, возврат хронических болей или другое осложнение.

Водолей

Сегодня увлеченность и приятная компания станут для Водолеев лучшим средством от болезней и уныния. День позволяет не только радоваться моменту, но и создавать заделы на будущее. Стоит отказаться от рутинной работы в пользу хобби, личной жизни, спорта, летнего отдыха. Водолеям с активной социальной позицией полезно принять участие в коллективном мероприятии. Нужна осторожность в финансовой сфере.

Рыбы ‌‌

В эти сутки Рыбы могут попасть под обаяние иллюзии или сомнительной идеи, стать жертвой случайной симпатии. Риск искажения реальности выше, если вы влюблены, внушаемы, доверчивы и мечтательны. Лучше не строить сегодня планов и дать волю воображению в безопасном формате - например, в сфере чистого творчества. Пищу эмоциям может дать фильм или игра с романтическим, фантазийным, героическим сюжетом.

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