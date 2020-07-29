Практики для усиления половой энергии

Руки и пальцы человека могут многое о нем рассказать.

Кроме того, с помощью ладоней люди могут отдавать и получать энергию. Так, если в вашей жизни чего-то не хватает, вы можете скорректировать это с помощью собственных рук. Помимо здоровья и финансового благополучия, руками можно усилить половую энергию.

Чаще всего она ослабевает, когда человек испытывает сильный стресс и много нервничает. В некоторых случаях это связано с хроническими заболеваниями.

У женщин ослабление половой энергии проявляется в мужественности и агрессивности. Это можно заметить и физически: начинается быстрый рост волос на теле, они становятся жесткими. У женщины может огрубеть голос, и даже измениться тело: появляется больше мышц в области рук и плеч.

Мужчины, наоборот, становятся более мягкими и слабохарактерными. Их энергия ослабляется, и они дают волю эмоциям. Внешне это можно заметить по накоплению жира внизу живота, груди и бедер.

Так, например, большой палец соответствует жизненной энергии и тому, как человек проявляет себя в постели. За любовь отвечает безымянный палец. С ним связан поиск духовного общения и партнера. Если у вас нет второй половинки, возможно, у вас недостаточно развит безымянный палец.

Несмотря на то, что такая энергия ослабевает у разных полов по-разному, усилить ее можно всего одним действием. Так как большой и безымянный палец отвечают за поиск партнера, любовь и половую жизнь, нужно соединить их и регулярно массировать. Сожмите подушечки пальцев, расслабьте остальные части руки и проводите массаж в течение 10-15 минут. В процессе следите за дыханием и сердечным ритмом. Они должны быть равномерными. Женщинам рекомендуют во время массажа вдыхать в правую ноздрю, а мужчинам – в левую. Так вы сможете больше расширить влияние половой энергии на свое тело. При выполнении этого действия нужно думать о своем партнере. Если у вас его нет, представьте человека, который вам нравится. Это может быть как настоящий человек, так и вымышленный образ.

Алевтина Кузнецова

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