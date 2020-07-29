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Знаки зодиака, для которых август будет черным

Рамблер2 часа назад

Смотрите видео и узнайте, каким знакам зодиака стоит быть внимательными в августе и сентябре. 2020 год преподнёс нам несколько неприятных сюрпризов, и последствия сказываются до сих пор. Представители всех знаков зодиака надеются, что вот-вот-наступит облегчение, и для кого-то действительно скоро начнётся простое время. А вот кое-кому стоит подготовиться к ещё большим неприятностям. Кому следует быть начеку, узнайте из ролика.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что названы самые депрессивные знаки зодиака.

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