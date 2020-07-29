Китайская метафизика о здоровье в августе

В августе Звезда Болезни Тянь Жуй окажется в юго-западном доме.

Это ее родное домашнее положение, в котором она очень сильна, но несколько ленива и обладает замедленным действием. То есть, если заболеете, то не в раз, а постепенно. И выздоравливать будете так же медленно.

Звезда будет особенно не дружелюбна к родившимся в годы, оканчивающиеся на 9, 8 и 7.

К сожалению, это не единственный сектор, от которого в августе «веет» болезнью.

Больным и старым людям также не желательно спать в южных, восточных, северо-восточных и северных спальнях.

Если убежать из неблагоприятного сектора не получается, установите сглаживающие негатив энергокорректоры: на востоке и северо-востоке – металлические вазочки с узким горлом или специальное средство фэншуй для расположения рядом с кроватью – тыкву-горлянку; на севере – большой стеклянный сосуд с чистой водой, можно подсоленной; на юге – 3-4 веточки бамбука в вазе с водой.

Но наилучший вариант для выздоровления – переместиться спать в хорошие сектора – северо-запад, запад и юго-восток.

Основной энергетический аспект месяца – столкновение Янского Металла и Янского Дерева в небесных стволах. Это очень серьезный конфликт, который в смысле возможных проблем для здоровья чреват повышенной аварийностью, особенно на транспорте, разрушительностью и конфликтностью, в худшем случае с использованием оружия.

Столкновение Цзя и Гэн, это, с одной стороны, проблемы для органов дерева: головы, зрения, печени, желчевыводящей системы в целом, конечностей и позвоночника, а с другой, – для органов металла: дыхательной и выделительной систем.

Столкновение, в первую очередь, может проиграться на тех людях, в гороскопах которых уже имеются знаки Янского Металла Гэн и Янского Дерева Цзя. Это, в частности, люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 0 и 4. В качестве энергокорректора таким людям хорошо весь месяц носить с собой амулет в виде цветка.

Месячная Звезда Болезни стоит во втором доме, что также обращает наше внимание на функционирование пищеварительной системы. От ее состояния во многом будет зависеть общее самочувствие. Врата Смерти, стоящие в одном доме со звездой, можно проиграть вполне позитивно, приняв необходимые ограничения, сев на правильную диету, озаботившись сбрасыванием лишнего веса и т.п.

Профилактическая подсказка кроется и в раскладах домов расклада, ослабляющих болезнь. Некогда болеть будет активно работающим и учащимся.

А потому стоит взять на вооружение похвальный девиз «Делу – время, потехе – час!»

С пожеланием доброго здоровья, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)

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