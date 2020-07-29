Астролог предрек «летнее» счастье 3 знакам зодиака

Астролог Павел Глоба рассказал, что звезды сулят истинное счастье в конце лета Тельцам, Козерогам и Рыбам.

Он объяснил, что ждет представителей каждого знака и как не упустить подарок судьбы.

Тельцов ожидает особенно запоминающийся месяц. В августе они столкнутся с рядом проблем, однако решить их не составит никакого труда. Астролог посоветовал взглянуть на себя со стороны и попробовать выяснить, что привело к совершенным ошибкам. Конец лета станет отличным временем для новых начинаний: все будет схватываться на лету.

Козероги встретят своего ангела-хранителя, уверен Глоба. Если раньше представители знака всегда несли груз ответственности в одиночку и привыкли решать все самостоятельно, то теперь их жизнь круто изменится. В последний месяц лета дела Козерогов пойдут в гору.

Рыбы смогут поймать удачу за хвост, однако лишь от их решительности зависит близость перемен. По словам астролога, звезды расставят все в жизни Рыб по своим местам, а им останется только справиться со старыми проблемами и идти вперед.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.