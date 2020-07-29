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3 верные жены по знаку зодиака

SM News52 минуты назад
Фото: SM News

В этой статье мы расскажем вам о знаках зодиака, которые не склонны совершать измены в браке. Ведь каждый мужчина хочет видеть рядом с собой верную и надежную спутницу.

1. Тельцы

Девушки, относящиеся к этому знаку, являются настоящими лидерами в вопросах верности. Кроме того, у них есть потребность в постоянном партнере. Поэтому они будут хранить вам верность до самого конца и от вас хотят того же. Также Тельцы являются довольно ревнивыми и чувственными женщинами.

2. Козероги

Женщины, рожденные под этим знаком, одни из немногих всегда держат свое слово. Кроме того, они стремятся создать крепкий и надежный брак. Ведь они любят постоянство и стабильность. Поэтому мужчина может быть полностью уверен в жене-Козероге. Ведь она будет ему верной до конца.

3. Водолеи

Девушки-Водолеи являются очень верными людьми. Если они влюбились в своего партнера, то он может быть них полностью уверен. Ведь Водолеи рано созревают для серьезных отношений и стремятся создать крепкую пару. Но при этом мужчина, который будет находиться рядом должен отвечать тем же. Иначе женщина-Водолей тоже ответит предательством.

Конечно же, даже среди представительниц этих знаков встречаются изменщицы. Ведь в каждом правиле есть исключения.

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