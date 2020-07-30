5 пород кошек, притягивающих удачу и достаток в дом

Кошки проживали по соседству с людьми с древним времени.

Они соседствовали в пещерах с первобытными переселенцами, о чем свидетельствуют раскопки. Древние люди были уверены, что эти животные является проводниками добрых духов из потустороннего мира. Издревле верили, что кошки притягивают удачу и любовь в дом. Они и по сей день остаются любимцами для многих семей. Эти милые животные притягивают к себе. Их так и хочется приласкать. Эксперты выделяют породы кошек, с которыми связана удача, достаток и семейное благополучие.

Као-мани. Представители породы в Таиланде являются достоянием нации и символов удачи. На протяжении тысячи лет о них слагают легенды. Тайцы никогда не теряли веру в то, что говорили их предки. По-видимому, кошку оправдывали их ожидания.

Корат. Эксперты советуют заводить в доме кошек породы корат. Их дарят на свадьбу молодоженам. И неслучайно, так как они символизируют гармонию, крепкие отношения и семейное счастье.

Сиамская кошка. Умными и необычайно красивыми считают сиамских кошек. Они верные друзья своим домочадцам, однако не спешат заводить дружбу с посторонними, и ни при каком условии не дадут себя приласкать. Считается, что кремовый окрас животного приносит в дом достаток.

Тайская кошка. Эксперты отмечают, что притягивают успех и достаток представители данной породы. Особое влияние они оказывают на тех, кого считают своими хозяевами.

Японский бобтейл. Приносит удачу своим владельцам японский бобтейль. Представители породы умны. Кроме того, животное всегда чувствует, когда его хозяин болеет и в такие моменты старается его поддержать. Японский бобтейль символизирует счастье и благополучие.

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