6 самых счастливых женских и мужских имен

Одни имена могут наделять людей трудной судьбой, а другие, напротив, могут стать настоящими талисманами, приносящими счастье и успех. Рассмотрим список самых счастливых женских и мужских имен.

Екатерина. Имя не просто приносит счастье своей обладательнице, но и характеризует ее такими чертами, с которыми ей просто не может не везти. Екатерины полны амбиций и самоуверенны.

Ольга. Имя наделяет свою обладательницу хорошей интуицией и аналитическими способностями, благодаря этому Ольги почти всегда принимают правильные решения.

Ирина. Имя обладает сильной энергетикой. Оно помогает своей обладательнице добиться успеха не только в профессиональной сфере, но и в любви. В основном Иринам часто везет, они редко живут в бедности.

Александр. Имя придает своему обладателю стойкости, самоуверенности. Александры часто преуспевают в профессии, пользуются интересом со стороны женщин.

Алексей. Имя характеризует мужчину как защитника, лидера. У Алексея мягкий характер, однако, когда того требует ситуация, он может проявить твердость, благодаря чему и добивается успеха.

Михаил. Это имя принадлежит одному из самых могущественных Архангелов Господних. Оно наделяет лидерскими качествами и силой своего обладателя, приносит ему удачу.

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