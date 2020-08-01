Меркурий и Сатурн выбьют почву из под ног – гороскоп на 3-9 августа

Гороскоп на неделю 3-9 августа 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

У Овнов на этой неделе выдастся неблагоприятное время для принятия решений, связанных с профессией и карьерой. Начальство вряд ли останется вами довольно, поэтому старайтесь дистанцироваться от него как можно дальше. Характерной особенностью этих дней является конфликт между вашими желаниями и реальной действительностью. Склонность создавать иллюзии не позволяет добиться успехов. Другая актуальная тема недели связана с семейной жизнью. Старайтесь проявить предельную терпимость и деликатность при взаимоотношениях с членами семьи, близкими родственниками, родителями. Не следует торопиться что-то делать по дому, затевать грандиозную уборку или ремонт в квартире. Воздержитесь от любых совместных дел в семье, которые могут привести к спорам и разногласиям. Не следует придавать слишком большого значения возможным неприятностям на работе. Гораздо важнее, чтобы близкие и родные люди были с вами.

Телец

У Тельцов эта неделя может быть связана с неприятностями. Учащимся в вузах не рекомендуется сдавать контрольные задания и зачеты. В эти дни возникнут проблемы с пониманием материала, с освоением массива знаний. А попытка абитуриентов сдать вступительные экзамены с использованием шпаргалок будет пресечена преподавателями. Если вы находитесь в процессе судебных тяжб, то постарайтесь не предпринимать никаких инициатив в это время. Также это не лучший период для поездок и контактов – некие стрессовые события заставят вас понервничать. В этом состоянии не садитесь за руль автомобиля или мотоцикла – возрастает вероятность происшествий на дороге. Пока лучше воздержаться от туристических поездок и оформления документов.

Близнецы

Близнецам на этой неделе следует проявить осторожность при обращении с колющими и режущими предметами. Все это может нанести вам физический ущерб. Также если вы находитесь в стадии реабилитации после полученных травм или хирургических операций, строго следите за стерильностью медикаментов и перевязочного материала. Есть риск попадания в рану инфекции. Вторая тема, на которую звезды советуют обратить внимание – взаимоотношения с друзьями. Постарайтесь держаться дальше от всяких интриг, не рассказывайте никому секретов друзей. В противном случае вам предстоят неприятные разбирательства. Другой проблемной темой недели может стать нехватка денег и решение материальных вопросов. В эти дни лучше вообще не браться за важные дела, поскольку вам может не хватать опыта. Избегайте денежных трат и крупных покупок, не торопитесь – спешка в это время спровоцирует ошибки и потери.

Рак ‌‌

Ракам на этой неделе будет сложно оставаться в хороших отношениях с оппонентами. Для этих дней характерно делать опрометчивые суждения, попадать в странные запутанные ситуации, сталкиваться с непониманием, обманами и неверностью. Поэтому самым правильным поведением будет вообще урезать свои контакты с окружающими людьми. В этом случае у вас будет меньше поводов для неприятностей. Наиболее сложно могут складываться отношения с партнером по браку. Вы можете чувствовать, что от вас что-то скрывают, о чем-то важном умалчивают, но добиться правды будет невозможно. Что бы вы ни предложили, любые инициативы могут встречать сопротивление. Это особенно характерно для таких пар, в которых вы прежде занимали подчиненное положение, а сейчас решили поменяться местами. Внешние обстоятельства складываются неблагоприятно, поэтому в каких-то вопросах вам придется уступать и адаптироваться.

Лев ‌‌

Звезды советуют Львам на этой неделе уделять своему здоровью больше внимания. Рекомендуется заняться профилактикой инфекционных вирусных заболеваний. В эти дни ваш организм может быть энергетически ослаблен, и вы можете стать легкой добычей гриппа или простуды. Однако и профилактикой следует заниматься грамотно, под наблюдением опытного специалиста. Также упадет уровень работоспособности, поэтому некоторые текущие дела могут замедлиться. Не следует строить слишком масштабных планов относительно тех или иных дел – старайтесь экономнее расходовать свои силы. Снимайте повышенную утомляемость отдыхом и сном. Кроме того, это не лучшее время для пребывания в одиночестве. Старайтесь больше двигаться и общаться с окружающими.

Дева ‌‌

У Дев на этой неделе могут осложниться романтические и дружеские отношения. Возможно, вам будет трудно добиться взаимопонимания с любимым человеком – вам будет казаться, что от вас что-то скрывают, что поведение партнера недостаточно искреннее. Ревность может помешать нормальному развитию чувств, вы можете увидеть проблему там, где её не существует. Также старайтесь меньше времени проводить с друзьями – такое общение может привести к ссоре с любимым человеком. Кроме того, если у вас есть дети, то, скорее всего, вы столкнетесь с трудностями воспитания – ребенок будет вас обманывать. Праздный образ жизни не способствует гармонии в отношениях с окружающими.

Весы ‌‌

Весам на этой неделе рекомендуется обсуждать инициативы с родителями или членами семьи. В противном случае вы можете поругаться с близкими людьми. Причем вам могут приписать совсем другие мысли и намерения, не имеющие ничего общего с реальностью. В целом на этой неделе вам будет сложнее проявить себя и поступать в соответствии со своими личными намерениями. Слишком сильно над вами будут довлеть другие люди и иные обстоятельства. Вам придется в чем-то уступать и подстраиваться. Для открытой борьбы и противостояния внешним обстоятельствам у вас сейчас недостаточно сил и ресурсов. Могут быть и другие ситуации, на почве которых в семейной жизни нарушится взаимопонимание. Например, если вы состоите в браке, то партнер может вступить в конфликт с вашими родственниками.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе может поступить ложная или искажающая реальную действительность информация. В этой ситуации главное – не повестись на эти сведения, не принимать на их основе важных решений. Особенно это относится к взаимоотношениям со знакомыми, соседями и коллегами. Второй напряженной темой этих дней являются поездки и транспорт. Если вы имеете личный автомобиль, то, возможно, придется потратить какое-то время на его ремонт (причем причину поломки будет нелегко определить). В пути вы можете часто попадать в пробки или ваш автомобиль может сломаться. Тщательно следите за соблюдением правил дорожного движения. Их нарушения не останутся незамеченными и вскоре вам могут придти уведомление о штрафах. Не лучшим образом складывается эта неделя для дальних поездок, путешествий, изучения иностранных языков, общения с иностранцами.

Стрелец

Стрельцы могут почувствовать усиление азарта и авантюрных порывов в своем характере. Если вы любите проводить время в игровых клубах, то звезды советуют воздерживаться от азартных игр. Также в эти дни старайтесь не разговаривать с любимым человеком на тему денег, доходов, расходов, покупок – здесь вы друг друга не поймете. Могут всплыть темы меркантильного интереса, и это может заставить вас усомниться в истинных чувствах. Следует быть осторожнее и избегать ситуаций, связанных с повышенным риском травматизма. Могут быть технические аварии, перебои и короткие замыкания в электрических сетях. Если у вас есть маленький ребенок, то во время прогулок по городу старайтесь обходить стороной магазины с детскими игрушками. Иначе вам придется крупно раскошелиться.

Козерог

Козерогам на этой неделе рекомендуется переключить свое внимание на партнера по браку или по бизнесу. Человек, с которым вы живете или постоянно контактируете, окажется локомотивом для благоприятных перемен в жизни. Однако при этом не следует забывать о своих личных интересах и потребностях. Звезды советуют соизмерять свои желания с тем, что по этому поводу думают в вашей семье (близкие родственники, родители). Отсутствие взаимопонимания в семье – это наиболее актуальная и напряженная тема недели, от которой нельзя просто так отмахнуться. Это не означает, что вы должны по каждому поводу спрашивать совета и разрешения у родителей. Но игнорировать их мнение по наиболее важным вопросам – значит создавать повод для конфликтных ситуаций. Не следует выступать в качестве организатора каких-то семейных дел. Воздержитесь от приглашения в дом гостей – вам будет не до них.

Водолей

Водолеям на этой неделе лучше воздерживаться от медицинских обследований и лечения. Вам могут поставить неправильный диагноз или каким-то иным способом навредить здоровью. Также в течение всей этой недели типичные Водолеи могут испытывать некоторые неудобства и скованность в поведении. Поскольку вы привыкли действовать свободно, внешние ограничения будут восприниматься отнюдь не с радостью. Постарайтесь не уходить в самоизоляцию – чувство одиночества, это то, что может угнетающе подействовать на вашу психику и создать проблемы со здоровьем. Работа с информацией и уровень понимания будет ослаблены и могут привести к недоразумениям в отношениях с людьми. Не следует доверяться случайным попутчикам в поездах. А женщинам рекомендуется не садиться в попутные автомобили с незнакомыми людьми – все это может привести к неприятностям.

Рыбы ‌‌

Эта неделя будет особенно важна для влюбленных Рыб. Если вы заинтересованы в сохранении и развитии отношений, то постарайтесь не назначать свидания на первую половину недели и вообще поменьше контактировать с партнером. Дело в том, что в эти дни вы можете поссориться, и лучше не создавать ситуаций, которые могут стать поводом для размолвок. Также в течение этой недели могут испортиться отношения с кем-то из друзей. Возможно, вам предстоит пересмотреть искренность и честность близких друзей. Если вы дорожите этими людьми, то постарайтесь сделать так, чтобы между вами не стояли деньги или долговые обязательства. Также в эти дни воздержитесь от планирования своей деятельности на длительную перспективу – у вас пока нет должного уровня понимания, куда и как двигаться дальше.

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