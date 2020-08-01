Сильные страсти и бушующие чувства — любовный гороскоп на 3-9 августа

Любовный гороскоп на неделю 3-9 августа 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

На этой неделе Овнам придется искуснее вести любовную игру с вечера пятницы по вечер воскресенья. Это отличное время для того, чтобы показать себя, но малейший перегиб запустит вместе с позитивом волну негатива. Аккуратность важна вдвойне при переходе к близкому и доверительному формату отношений.

Телец

На этой неделе влюбленным Тельцам лучше не вмешиваться в ход событий и лишь наблюдать за переменами. Ситуация неустойчива: «все течет, все меняется» и не всегда в вашу пользу. Ни один шаг не даст гарантии успеха: в любой момент партнер способен преподнести сюрприз или вывернуть ситуацию наизнанку.

Близнецы

На этой неделе Близнецы лишаются одного преимущества, но взамен получают другое, благодаря чему прекрасно «держат лицо» на любой стадии отношений. Главным оружием представителей обоих полов, рожденных под этим солнечным знаком, станут коммуникабельность, остроумие, мобильность и легкость на подъем.

Рак ‌‌

На этой неделе влюбленные Раки станут уязвимее эмоционально и будут легкой мишенью для тех, кто видит их слабости. Вдвойне нестабильно положение Раков, запутавшихся в двух романах и не готовых сделать выбор. Ситуация усложнится с наступлением уик-энда: в это время вы балансируете на лезвии бритвы.

Лев ‌‌

На этой неделе влюбленные Львы получат персональное право голоса и не замедлят им воспользоваться. Многие Львы продолжат эпатировать партнера и общих друзей - на этот раз, шокирующими высказываниями. Ваше желание лидировать и быть в центре внимания может оказаться важнее гармонии внутри отношений.

Дева ‌‌

События этой недели заставят влюбленных Дев сменить «оперение» на более яркое и оригинальное, поменять лексикон. Надеть маску и импровизировать на ходу вас вынудит необычность момента - например, фаза ухаживания. Игра слов, яркие блестки и цирковые трюки могут скрыть истинную природу ваших чувств.

Весы ‌‌

Влюбленные Весы на этой неделе вынужденно меняют приоритеты и статус. Возрастет уязвимость, особенно, при метании между двумя партнерами. Многие Весы поймут, что своей двойственностью вырыли себе яму и балансируют на ее крае. Отношения ждет новая полоса встрясок, «сезон испытаний» откроет уик-энд.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам эта неделя внушит надежду. Особенно порадует ее проблеск Скорпионов, которые пережили нежелательный разрыв, мечтают вернуть все назад или хотя бы остаться с партнером друзьями. Для «сбычи мечт» доверьтесь судьбе, не суетитесь и не навязывайте чересчур активно свои услуги.

Стрелец

На этой неделе энергия влюбленных Стрельцов растет. Возможна одержимость оригинальной идеей - например, необычным романтическим путешествием или новым способом связи. При столь активном образе жизни тонкости чувств могут остаться «за кадром», стоит отслеживать их, чтобы исподволь не копились обиды.

Козерог

Козерогов на этой неделе ждет новая фаза любовной игры под соусом «мир и дружба». Но партнер будет не так прост, может привлекать и отталкивать одновременно. Неискушенных Козерогов такие маневры поставят в тупик, а опытных насторожат. Удвойте дипломатичность и сдержанность с наступлением уик-энда.

Водолей

На этой неделе Водолеев шокируют заявления их партнеров. Многие Водолеи захотят ответить тем же, но далеко не все из них будут располагать для этого ресурсами, в том числе, моральными. Не стоит ничего усложнять. Хорошо, если вы пребываете на одной интеллектуальной волне или заняты общим делом.

Рыбы ‌‌

Влюбленные Рыбы могут положиться на интуицию в 5-6 августа: она подскажет, как действовать в выходные, чтобы не наломать дров. Если вы не любите лишних проблем, лучше не доверяться бурному морю страстей и «лечь в дрейф». Если же вы полны энергии и скучаете, отношениям не повредит короткая встряска.

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Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.