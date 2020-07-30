Счастливый случай — финансовый гороскоп на 31 июля

Сегодня вам может крупно повезти в деньгах и предложениях.

Овен ‌‌

Этот день складывается неоднозначно для деловой активности Овнов. Старайтесь сделать все возможное, чтобы не зависеть от чужого мнения и чужой воли. Вы будете успешными, только когда будете действовать в свободном режиме. Внешние обстоятельства могут вам препятствовать, но вы сумеете справиться. Более всего преуспеют в делах владельцы своего бизнеса и индивидуальные предприниматели.

Телец

Благоприятно складывается этот день для тех Тельцов, кто работает вместе с родственниками и членами семьи. Это не обязательно может быть семейный бизнес. Также вы будете ощущать реальную поддержку со стороны близких родственников. Однако следует не перенапрягать силы и беречь здоровье. Большие физические перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия.

Близнецы

Близнецы смогут проявить изобретательность и изворотливость. Сегодня ваша сила в умении находить решения в самых запутанных и нестандартных ситуациях. Это время тех, кто работает с информационными потоками, быстро анализирует, оценивает. Успешно реализуют себя программисты и те, кто занят обслуживанием компьютерной техники (специалисты IT).

Рак ‌‌

Ракам необходимо постоянно переосмысливать ту работу, которую приходится выполнять. Когда вы начнете сегодня работать над своими плановыми делами, внезапно может выясниться, что некоторые промежуточные звенья в вашей работе отпадут сами собой. И тогда вам останется намного меньше работы, чем вы предполагали. Вместе с тем, это непростой день для партнерского сотрудничества.

Лев ‌‌

Львы смогут действовать инициативно с сами могут формировать событийный фон. Сегодня все будет зависеть только от вас, от вашего умения решать вопросы самостоятельно. Вы сможете ориентировать себя на поиск новых, во многом прорывных направлений в бизнесе. Немало полезных идей вы почерпнете в ходе деловой переписки или общения в Интернете с единомышленниками.

Дева ‌‌

В этот день типичным Девам удастся снизить остроту финансовых проблем. Если у вас висят большие долги, которые требуется регулярно погашать, то сегодня можно попробовать договориться с кредиторами о переходе на более льготный график погашения. Однако при этом следует всячески урезать свои расходы – другого пути к финансовому оздоровлению нет.

Весы ‌

Сегодня типичные Весы смогут заглянуть немного вперед, если будут чаще прислушиваться к подсказкам своей интуиции. Ищите опору не в собственных инициативах, а в поддержке и сотрудничестве с единомышленниками. Это хороший день для планирования и согласования своих планов с другими деловыми партнерами. Неформальные деловые контакты могут привести к позитивным подвижкам в бизнесе.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут оказаться очень близко к достижению поставленных целей. Старайтесь действовать открыто и напористо, и тогда перед вами начнут прогибаться люди и внешние обстоятельства. Успешно проявят себя руководители, менеджеры и управленцы. Могут быть положительные подвижки в карьере. А вот с деловыми встречами пока не торопитесь.

Стрелец

Сегодня Стрельцы смогут расширить сферу своего бизнеса за счет использования возможностей рекламы. Также это хорошее время для маркетингового изучения рынков с целью найти более выгодные и перспективные варианты для продвижения своих товаров и услуг. Сотрудничество с иностранцами и людьми из других регионов может принести вам много пользы.

Козерог

Сегодня не лучший день для тех Козерогов, кто вынужден работать в непосредственном контакте с начальством. Начальство может требовать от вас результата в прямой и бескомпромиссной форме. А вам придется делать все, что вам скажут, даже если не хочется. Используйте эту ситуацию для воспитания в себе исполнительской дисциплинированности и гибкости реагирования на внешние обстоятельства.

Водолей

Водолеи могут использовать счастливый случай для решения актуальных вопросов. Неожиданное знакомство с человеком в дороге или на улице и общение с ним может открыть вам новые грани делового партнерского сотрудничества. Не пропускайте без внимания необычных людей – именно от них к вам придут креативные идеи. И не забывайте о том, чтобы ваша деятельность была законной.

Рыбы ‌‌

Рыбы сегодня будут способны усовершенствовать свои методы работы. Ваш труд может и должен стать более производительным, если вы нацелите себя на изобретательство. Сейчас в вас пробуждается талант к техническому творчеству и необходимо использовать его в своей работе. Вместе с тем, это не лучший день для финансирования коллективных проектов.

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