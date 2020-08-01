Деньги утекают сквозь пальцы — финансовый гороскоп на 3-9 августа

Финансовый гороскоп на неделю 3-9 августа 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Всю эту неделю Овны будут стремиться проявить свои таланты и способности в конкретных делах. Усиливаются ваши амбиции и пробивные способности, направленные на достижение поставленных целей. Если вы имеете возможность действовать самостоятельно, то сможете добиться впечатляющих результатов. Однако следует отметить, что вы можете потратить слишком много энергии на борьбу с неблагоприятными внешними обстоятельствами и с людьми, наделенными властью. Труднее придется тем из вас, кто работает в подчиненном положении и вынужден выполнять приказы и распоряжения начальства. В этом случае ваше стремление к самостоятельности может восприниматься начальством как самоуправство и выгод за рамки дозволенного. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто работает удаленно в спокойной уединенной обстановке.

Телец

Текущая неделя может сложиться неблагоприятно для типичных Тельцов. Особенно это относится к тем, кто получает доход от использования ресурса недвижимости. Сделки по купле-продаже и аренде недвижимости могут срываться или приносить меньше дохода, чем хотелось бы. Бизнесменам не рекомендуется делать инвестиции в техническую модернизацию офисов и производственных площадок, поскольку уровень расходов может намного превысить смету. То же самое касается работы строителей и коммунальщиков. Другой, достаточно проблемной темой недели могут стать всевозможные препятствия со стороны фискальных властей. Ваша работа может попасть под пристальное наблюдение контролирующих органов. Не исключены внезапные проверки, ревизии, контрольные закупки с целью поймать вас на нарушениях закона. Особые сложности могут возникнуть у тех, кто имеет просроченную задолженность по погашению кредитов – банк может заблокировать ваши счета.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе может снизиться доходность от торгово-закупочной деятельности. Не торопитесь делать оптовые закупки на базах, поскольку выбранный вами товар может не пользоваться спросом. Также это не лучшее время для деловых знакомств, поездок и консультаций. В целом необходимо помнить, что обстоятельства на этой неделе могут быть крайне нестабильными. Возможно, вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы из-за внезапных изменений обстоятельств. Бизнесмены могут столкнуться с финансовой нестабильностью. Поиски инвесторов в развитие своих проектов могут окончиться безрезультатно. Более того, отношения с акционерами могут испортиться. Поэтому любые виды коллективного бизнеса могут оказаться в зоне риска. Для рядовых работников в эти дни повышается вероятность производственного травматизма. Будьте осмотрительнее при обращении с острыми инструментами, техникой и механизмами. Воздержитесь от проведения пусконаладочных работ – велика вероятность аварийных ситуаций.

Рак ‌‌

Раки на этой неделе могут быть лишены возможности проявить свои инициативы в профессиональной деятельности. Внешние обстоятельства могут над вами доминировать, и вам не останется ничего другого кроме как подстраиваться под эти обстоятельства. При попытке что-то сделать по личной инициативе вы рискуете столкнуться с серьезными препятствиями со стороны начальства и деловых партнеров. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от контактов с представителями власти и от ведения переговоров. Может усилиться конкурентная борьба. Поэтому сейчас будет востребованы такие качества как гибкость и умение адаптироваться – это позволит вам свести к минимуму вероятный ущерб и не расходовать силы и ресурсы понапрасну. Также это не лучшее время для роста доходов. Может уменьшиться размер финансовых поступлений, как от основной работы, так и от вариантов, связанных с дополнительной подработкой. Воздержитесь от принятия решений по инвестициям и крупным покупкам.

Лев ‌‌

Львам на этой неделе звезды не советуют полагаться на подсказки своей интуиции при принятии самостоятельных решений. Возможно, у вас будут возникать самые неожиданные и неординарные идеи, которые, однако, на поверку могут оказаться несбыточными прожектами. Именно поэтому сейчас не лучшее время для планирования и проектно-конструкторских разработок. Другая, достаточно проблемная, тема недели может быть связана с выполнением текущей работы. Если у вас есть возможность выбирать себе работу, то отдавайте предпочтение той работе, которая вам хорошо знакома и в которой у вас имеется большой опыт. Дело в том, что вам могут поручить выполнять очень сложную работу, с которой вы можете не справиться. Недостаточный уровень профессиональных знаний и квалификации может стать причиной осложнений в делах. Причем, вам в любом случае придется самостоятельно справляться с трудностями, поскольку расчет на помощь коллег может не оправдаться.

Дева ‌‌

Девам на этой неделе рекомендуется держаться на определенной дистанции от своего начальствами. Старайтесь вести себя тихо и незаметно, и не контактируйте с начальством без крайней производственной необходимости. Дело в том, что в эти дни ваши поступки могут вызывать у руководства чувство настороженности и недоверия. Не исключено, что это будет происходить в результате интриг со стороны тайных недоброжелателей, которые могут попытаться нанести ущерб вашей деловой репутации. Другая потенциально проблемная тема недели может быть связана с финансовой нестабильностью и высоким риском понести убытки от финансовых спекуляций. Прежде всего это может затронуть тех, кто играет на валютной и фондовой бирже. Могут быть неожиданные резкие колебания котировок и неблагоприятных трендов. Также возрастает риск убытков в бизнесе, связанном с оптовыми закупками товара. Отдавайте предпочтение той работе, которая связана с реальным сектором экономики.

Весы ‌‌

Стремление Весов к повышению уровня профессиональных знаний может привести к определенным затруднениям. Возможно, вас заинтересует реклама каких-то платных курсов обучения. Однако звезды не советуют в это вкладываться, поскольку обещания могут не соответствовать реальной действительности. Либо вы рискуете встать на ложный путь и начнете изучать то направление, которое вам не пригодится в дальнейшем в профессиональной практике. Другой проблемной темой могут стать осложнения в отношениях с деловыми партнерами. Если ваш бизнес плотно завязан на деловое партнерство, то могут возникнуть разногласия, которые могут негативно отразиться на итоговом результате работы. Например, возрастают риски срыва выполнения заказов в запланированные сроки. Не лучшее время для сделок с недвижимостью.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут столкнуться с трудностями при получении доступа к кредитным финансовым ресурсам. Если ваш бизнес предполагает открытие кредитной линии, то банк может вам отказать в этом. Поэтому, прежде чем что-то планировать, постарайтесь хорошенько просчитать свои финансовые возможности. Если вы занимаете руководящую должность, то воздержитесь от проведения реформ и кадровых перестановок. Данные меры могут ухудшить положение дел. Другая потенциально проблемная тема недели может быть связана с разногласиями в трудовом коллективе. Дело в том, что вам могут часто мешать сосредоточиться на делах посторонними разговорами. Кроме того, есть риск поступления недостоверных сведений и принятия ошибочных решений. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет достоверности.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе рекомендуется более избирательно подходить к выбору людей, с которыми предстоит деловое сотрудничество. Обращайте внимание на репутацию, насколько авторитетный человек и пользуется ли он уважением среди коллег. Это не лучшее время для ведения переговоров и подписания юридически обязывающих договоров. Бизнесменам не рекомендуется принимать важные финансовые решения, касающиеся инвестиций. Вложения средств в спекулятивные проекты могут обернуться убытками. Игроки на валютной бирже могут в какой-то момент утратить самоконтроль и поддаться азартным желаниям пойти на риск – а это чревато крупными потерями. Отдавайте предпочтение стабильной и надежной работе, воздержитесь от усовершенствований.

Козерог

Козерогам на этой неделе, возможно, придется чаще сталкиваться с техническими трудностями. При работе с машинами и механизмами могут случаться мелкие технические сбои, поломки. Это может создавать нервную психологическую обстановку на рабочем месте. Старайтесь направить свои усилия на безусловное завершение запланированных работ в положенные сроки. В этом у вас могут возникать осложняющие моменты. Возрастает вероятность нештатных ситуаций, на устранение которых потребуется дополнительное время и ресурсы. Особенно это касается тех, кто работает в сфере недвижимости, строительства и коммунального хозяйства. Будьте осмотрительнее, соблюдайте правила техники безопасности при работе с металлами и острыми инструментами.

Водолей

У Водолеев на этой неделе могут возникать ситуации, когда ваша активность может быть ограничена. Возможно, внешние обстоятельства будут препятствовать вам в ваших намерениях. Например, вы можете не получить доступа к необходимой для работы информации. Либо поступившие сведения окажутся недостоверными. В этом случае лучше ничего не сделать, чем сделать и допустить ошибку. Это неблагоприятное время для контактов, знакомств, поездок. Не следует доверяться обещаниям и самим давать обещания – выполнить задуманное окажется намного сложнее, чем представляется. Берегите свое здоровье. Ухудшение самочувствия может негативно отразиться на уровне работоспособности. Вместе с тем, это благоприятное время для роста доходов от основной работы.

Рыбы ‌‌

Частые технические поломки на этой неделе могут помешать Рыбам завершить запланированные проекты в положенные сроки. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе оставляет желать лучшего. Возможны ссоры с коллегами из-за неувязок в работе. Сложнее всего пойдут дела у тех, кто работает в сервисных центрах по техническому обслуживанию автомобилей и бытовой техники. Уровень доходов на этой неделе может быть весьма нестабильным несмотря на большие усилия. Некоторые ваши планы, возможно, придется корректировать в оперативном порядке. Могут возникать форс-мажорные обстоятельства, влекущие за собой финансовые потери. Не лучшее время для планирования, научных и маркетинговых исследований. Старайтесь придерживаться традиционных методов в работе, избегайте технических новшеств.

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