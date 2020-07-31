Возьмите ответственность за чувства — любовный гороскоп на 31 июля

Сегодня не стоит скидывать бремя любовных проблем на плечи второй половинки.

Овен ‌‌

В этот день Овнам не следует избегать проявления любви и привязанности ко второй половинке. Любимый человек с благодарностью откликнется на ваши знаки внимания. Если вы пока одиноки, умение быть интересным собеседником позволит заинтересовать представителя противоположного пола.

Телец

Для некоторых Тельцов этот день может стать временем крушения иллюзий в личной сфере. Новый, более реалистичный взгляд на отношения, поможет преодолеть отчуждение с партнером. Если вы пока одиноки, не спешите проявлять чрезмерную доверчивость с окружающими.

Близнецы

Астрологические влияния этого дня подтолкнут вас к проявлению сдержанности в общении с любимым человеком. Это может быть воспринято партнером как холодность и вызвать непонимание. Одиноких Близнецов ждет головокружительное знакомство с блестящими перспективами.

Рак ‌‌

Звезды подсказывают, что Ракам не стоит игнорировать попытки любимого человека наладить отношения. Несмотря на эмоциональное напряжение последних дней усилиями обоих вы еще можете восстановить союз. Если вы пока одиноки, не стоит ждать слишком многого от мимолетного знакомства.

Лев ‌‌

После полосы неудач ваши отношения с любимым человеком переживают подъем. Не исключено, что в этот день кто-то попробует испортить вашу идиллию. Постарайтесь не поддаваться на провокации завистников. Одиноким Львам стоит заинтересоваться виртуальными знакомствами.

Дева ‌‌

Звезды подсказывают, что сегодня не время для серьезных обсуждений и решений проблем. Вместе с любимым человеком отправляйтесь к друзьям для развлечений и веселья. Одинокие Девы могут чутко уловить душевный настрой потенциального партнера и наладить общение.

Весы ‌‌

Для Весов этот день может принести откровение со стороны близких друзей вашей пассии. Может быть, кое-что из привычек партнера станет для вас полной неожиданностью. Если вы пока одиноки, у вас есть шанс найти ключ к сердцу интересующего вас человека.

Скорпион

Астрологические влияния этого дня подтолкнут Скорпионов к более свободному и равноправному общению с любимым человеком. Излишняя опека может вызвать ненужные осложнения. Одинокие Скорпионы окажутся в центре внимания сразу нескольких потенциальных партнеров.

Стрелец

В этот день вы будете открыты для свежего взгляда со стороны на свои отношения со второй половинкой. Может быть, мнение, высказанное близкими друзьями, чем-то вас удивит. Одиноким Стрельцам не стоит соглашаться на возобновление прежних отношений.

Козерог

Звезды советуют в этот день более тщательно обдумывать сказанное, так как астрологический фон дня для Козерогов довольно напряженный и может спровоцировать ссору с объектом их страсти. Если вы пока одиноки, не спешите принимать легкий интерес за новую влюбленность.

Водолей

Не исключено, что в этот день многие Водолеи ответят согласием на предложение любимого человека узаконить отношения. Если вы пока одиноки, астрологические влияния этого дня могут притянуть к вам близкого по духу человека с похожими взглядами на жизнь.

Рыбы ‌‌

Если сегодня вы испытаете разочарование в своей второй половинке, не спешите во всем винить партнера. Вполне возможно, что исход ситуации во многом зависит и от вас. Природный оптимизм одиноких Рыб подтолкнет к поиску новых знакомств среди представителей противоположного пола.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.