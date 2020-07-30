Застрянем в фантазиях — гороскоп на 31 июля

11-12 лунные сутки. В начале дня Луна без курса сделает все активные начинания бесплодными.

Придется либо застрять в фазе фантазий, либо мудро отложить задуманное до лучших времен. Во второй половине дня ингрессия Луны в Козерог заставит стать ответственнее и практичнее. Цели и общие правила будут известны заранее, но в сиюминутной тактике не обойтись без нестандартного хода и ломки шаблона. Возможна заминка в связи с выбором, поиском компромисса или срочным обновлением. Колебания, обмены, возвраты или другие двойственные моменты заставят нервничать. Чтобы избежать критичной ошибки, важно удержать равновесие.

Овен ‌‌

Для Овнов день начнется с паузы, тупика или простоя. Неудачны инициативы: момент для старта упущен. Вторая половина дня напомнит о работе, карьере, обязанностях, старых долгах, необходимых обновлениях. Оказавшись на распутье, важно меньше нервничать, иначе выбор будет неверным, компромисс неудачным, а ошибка критичной. Лучшая помощь в это время - четкое понимание цели и расстановка приоритетов.

Телец

Утренние часы Тельцам лучше провести в свободном режиме, а все дела планировать на вторую половину дня. Если у вас нет четкого плана, не стоит расстраиваться: неожиданное обстоятельство подскажет нужный формат действий. Если же план у вас есть, на нем не стоит зацикливаться: не все пойдет так, как хочется (но вы можете быть уверены, что в самых важных сферах события развернутся в вашу пользу).

Близнецы

Начало дня порадует Близнецов отсутствием прессинга, контроля и жестких оценок. Во второй половине суток все изменится с точностью до наоборот: придется быть начеку и строго соблюдать правила безопасности. Возможны срочные обновления. Угроза может исходить от тех, кого вы считаете соратниками. Вам повезет, если вы не замешаны в авантюрах, у вас надежные друзья или где-то есть резервные активы.

Рак ‌‌

В первой половине дня звезды советуют Ракам поберечь физические и моральные силы: избегать начинаний, заниматься мелочами. Во второй половине суток лучше дружить или держать нейтралитет: воевать и держать оборону будет в разы сложнее и опаснее. В партнерстве важно не увлечься взаимными проекциями и переносами, разграничить ответственность, не брать на себя под нажимом чужие обязанности или вину.

Лев ‌‌

Львам стоит начать день с отдыха. При избытке энергии, уместны легкие занятия с элементом креатива, но скорее для удовольствия, а не ради результата. Вторая половина суток напомнит о запущенной болезни или серьезной старой проблеме, с которой не справиться без опыта, дисциплины и системной помощи. Прежде чем погрузиться в работу, предстоит внедрить новшество, сделать выбор или решить головоломку.

Дева ‌‌

Девам не стоит стремиться к приключениям утром: к вечеру они найдут их сами. В знакомой сфере предстоит решить нестандартную задачу. Возможен кризис чувств, сложный профессиональный тест, страх за детей или за важный проект. Звезды оценивают ваши шансы на победу высоко, но предупреждают, что даром она не достанется. Вам придется рискнуть, чтобы подтвердить свои права, чувства или прежние победы.

Весы ‌‌

Утром Весам полезно запастись оптимизмом, в чем им могут помочь воспоминания о вчерашних событиях. Во второй половине суток ваше внимание поглотит затяжной сложный вопрос - например, старинная семейная тяжба, деловая конкуренция или война за территорию. Окружающие навяжут вам свое понимание дипломатии и компромисса, порой агрессивное. Но это один из тех дней, когда худой мир лучше доброй ссоры.

Скорпион

Во второй половине дня у Скорпионов появится ценное преимущество, основанное на прежнем опыте и позволяющее им решать любые головоломки. Талант выходить из нестандартных ситуаций не будет лишним: на старте пути вас ждет минута распутья, потребуется нетипичный ход или неожиданный выбор, возможна поломка, замена, объезд, возврат. Если вы зашли в тупик и нервничаете, у вас будет дружеская поддержка.

Стрелец

Утром Стрельцы могут действовать по настроению. Многим Стрельцам будет важнее поддержать гармонию в отношениях, чем потакать личным капризам. Лирический период закончится после полудня. Придется стать прагматиком и заняться материальной базой: что-то купить, обменять, вернуть или продать, объединить или разделить ресурсы. Прогресс под вопросом, пока не сделан важный выбор или нестандартный ход.

Козерог

Козерогам не стоит торопить события утром, так как основная нагрузка ляжет на их плечи во второй половине дня. Переход может ознаменоваться неожиданной ситуацией и поставить вас перед выбором. Важно сохранять равновесие, избегать метаний, агрессивности и нервозности. Утратив точку опоры, вы рискуете сделать плохой выбор в ответственный момент - или раздуть из мухи слона, если речь идет о пустяке.

Водолей

Утром Водолеи склонны пребывать под впечатлением недавних приятных событий (или мечтать о светлом будущем, где они станут возможны). После полудня вам может потребоваться усиленная защита, добровольное или вынужденное уединение. Вас настигнет прошлое. Возможен возврат болезни, сложный выбор или срочное дело. Горький опыт подскажет вам, что новые неприятности проще предотвратить, чем расхлебывать.

Рыбы ‌‌

Рыбам не стоит поддаваться своим утренним импульсам: сегодня они случайны и непрочны. Более достойную цель укажет вечер, он же вернет и моральную опору. Многие Рыбы бросят недавнюю затею, в связи с ее сомнительным духом. Наивных неискушенных Рыб «приведут в чувство» друзья, коллеги или наставники. Рыбы, которым не хочется отказываться от соблазна, интуитивно найдут безопасную лазейку в правилах.

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