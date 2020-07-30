Астролог: «Июльский звездопад принесет удачу трем знакам»

Самый яркий звездопад лета-2020 приходится на последние числа месяца и, по мнению астролога, способен наделить удачей некоторые знаки зодиака.

Звездопад дельта-Аквариды, самый яркий звездопад этого лета, начался еще в середине месяца. Достигнет он пика в последних числах июля, с 28 по 30. Феерии ожидать не стоит, предупреждают эксперты: поток будет не слишком обильным и, чтобы увидеть его, понадобится терпение.

Астролог Олег Персидский считает, что звездопад можно будет не только посмотреть (при везении, внимательности и подходящей погоде), но и почувствовать: некоторым знаком зодиака он принесет успех. Итак, каким знакам зодиака повезет в июльский звездопад:

Овен. Представителям этого знака не придется напрягаться для достижения цели. Достаточно небольшого усилия — и результат у них в руках.

«Несмотря на то, что сейчас для вас идет непростой период, и возможно негативное влияние из прошлого, помните: вы творец своей судьбы, сохраняйте мир и гармонию во взаимоотношениях с близкими», — отметил астролог.

Рак. Эти люди радуются восстановлению здоровья после долгой болезни и завершению затянувшиеся дел. Кроме того благоприятны работы на даче, строительство и ремонт дома и другие манипуляции с землей и недвижимостью.

Водолей. Водолеи будут полны положительной энергии, если смогут отринуть обиды и не спорить с фортуной. Представителям этого знака стоит больше времени проводить с дорогими людьми.

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