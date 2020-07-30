Газета 1996 года предсказала сегодняшний день

Смотрите видео и узнайте, что предсказывали учёные в 1996 году. В Сети появилась газета за 1996 год в которой были сделаны предположения, как изменится мир в будущем. И, как выяснилось, почти все предсказания сбылись, хотя некоторые чуть позже, чем предполагалось. Так, газета говорила, что в начале третьего тысячелетия у людей появится устройство, которое объединит телефон, телевизор, компьютер, факс. И сегодня у каждого есть смартфон. Что ещё предсказывала газета, расскажет ролик.

Ранее «Рамблер» рассказывал про закон богатства, который соблюдают все успешные люди.