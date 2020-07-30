Какая вы стихия по знаку зодиака

Смотрите видео и узнайте, к какой стихии вы принадлежите. Астрологи распределяют знаки зодиака по четырём стихиям, это Земля, Вода, Огонь и Воздух. Стихия награждает человека определёнными чертами характера. Так, представители Земли тверды и неуступчивы, водные знаки склонны и таинственности, огненные - горячи и пылки, а те, чей знак принадлежит к стихии Ветра, - порывисты и переменчивы. Ролик расскажет, какие черты стоит поискать в себе.

Ранее «Рамблер» назвал два магических слова, меняющие жизнь.