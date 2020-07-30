Признаки женщины, которая не выйдет замуж

Бывает так, что о женщине говорят: «Ей будет сложно найти мужа!», «Никто замуж не возьмет!».

И как это ни странно, такие «пророчества» сбываются полностью или частично – женщина вступает в отношения, но крепкого, счастливого и гармоничного союза не выходит. Как же это работает?

Самый очевидный признак – это отношения в семье потенциальной невесты. Есть ли там гармония между родителями? Есть ли вообще в этой семье мужчина-отец? Ведь если его нет, вполне логично предполагать, что и нет понимания, а как с мужчиной взаимодействовать. Зато есть много неприятных эмоций и чувств, касающихся мужчин. Там можно обнаружить предательство, злость, обиду – и именно сквозь них девушка начинает смотреть на мужчин, выискивая в них недостатки и признаки возможной ненадежности и, конечно же, она их находит.

Излишняя самостоятельность и привычка рассчитывать только на себя по принципу «Я знаю лучше» - тоже будут сильно мешать успешному браку. Ведь если «я все могу сама», зачем нужен кто-то еще? И окружающие также задаются этим вопросом, слыша подобные высказывания и делают логичный вывод – партнеру тут нет места, поэтому его и не будет.

Женщине очень хочется ребенка, и это основная причина, почему она намеревается выйти замуж. Казалось бы, а что может быть плохого в подобном намерении? Дело в том, что в таком подходе мужчина необходим только ради зачатия ребенка, а выстраивать с ним отношения женщина не собирается. Поэтому такие браки довольно быстро распадаются, ведь партнерскими отношениями уделялось мало внимания.

Значит ли все вышеперечисленное, а также еще много причин, оставшихся за кадром, что в таком случае женщину точно ожидает одиночество и неустроенная личная жизнь? В современном мире – конечно же, нет. Потому что существует огромное количество специалистов, которые могут помочь разобраться с этими вопросами, самое главное –желание изменить эти установки.

Диана Сабитова

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