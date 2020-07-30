Как вырастить хороший урожай в августе

Давно известно, что именно Луна оказывает наибольшее влияние на огородные дела.

О том, чем стоит заниматься у себя на участке, а с чем лучше притормозить в этом августе, читайте в нашей статье.

31 июля-2 августа – Луна в Козероге

В этот период будет очень полезно подкормить растения в саду, любые удобрения будут усвоены ими отлично. Можно и нужно защищать деревья от вредителей.

2-4 августа – Полнолуние

Время, в которое лучше ничего не сеять и не сажать: адаптационные способности растений крайне низки.

5-7 августа – Луна в Рыбах

Рыбы – очень плодородный знак, хорошо сегодня будет сажать любые овощные культуры, особенно пасленовые и тыкву. Рыхлите почву и хорошо поливайте: Рыбы – водный знак.

7-10 августа – Луна в Овне

Овен – жгучий знак, поэтому в этот период сконцентрируемся на уборке чеснока и лука, также хороши активные работы в огороде с применением железных орудий (лопат и граблей, к примеру).

10-12 августа – Луна в Тельце

Телец – знак медленный и плодородный, поэтому сейчас важно работать с растениями, которые не радуют быстрыми всходами, зато дают стабильный богатый урожай в течение долгого времени. Займитесь многолетними деревьями, поработайте с почвой – но так, чтобы не нарушить корневую систему растений, она довольно уязвима в этот период.

13, 14 августа – Луна в Близнецах

Это время, когда лучше ничего не сажать и не пересаживать: знак Близнецов, да еще и убывающая фаза Луны, – не лучшее время.

15,16 августа – Луна в Раке

Знак Рака – плодородный и водный, поэтому особенно удачными будут работы по замачиванию и проращиванию семян, а также полив растений.

17-19 августа– Новолуние

С растениями сейчас лучше не работать, а вот с почвой – можно. Рыхлите и удобряйте на здоровье.

20 августа – Луна в Деве

Вообще Дева – знак неплодородный, поэтому если и сажать сегодня, то что-то неплодоносящее. И поскольку Дева любит порядок, то уборка в саду будет очень кстати.

21-23 августа – Луна в Весах

Не прививайте растения и не опрыскивайте сегодня, а все остальное – пожалуйста. Так как Весы – знак красоты и гармонии, хорошо было бы заняться цветами.

24, 25 августа – Луна в Скорпионе

Это период перехода из первой фазы во вторую, а знак Скорпиона придает пикантности моменту. Ничего сеять и сажать сегодня не стоит – не приживется, а вот удобрять и рыхлить почву – можно и нужно.

26, 27 августа – Луна в Стрельце

Можно сажать лук, чеснок, перец и картофель, а в остальном – не перетрудитесь.

28-30 августа – Луна в Козероге

В этот период не обрезайте деревья, они это плохо перенесут. Так же, как и в начале месяца, работайте с растениями, осторожно обращаясь с их корневой структурой, не повредите ее.

Дарья Лопушкова

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