Пять примет от наших предков на 30 июля

Что можно делать в этот четверг, а что — не рекомендуется?

Запрещено смотреть на молнии, иначе можно ослепнуть. Так говорили предки.

Не рекомендуется делать предложение руки и сердца и даже играть свадьбу. Считается, что брак окажется недолговечным: супруги будут все время ссориться, пока окончательно не разорвут узы.

В этот день лучше не транжирить деньги. Если уберечь себя от лишних трат, в ближайшее время получится приумножить свои накопления.

30 июля запрещается ходить за грибами и просто шуметь, находясь в лесу. В противном случае тёмные силы заметят вас и нашлют порчу. Причём не только на того, кто их потревожит, но и на всю его семью.

Увиденное в эту ночь, как правило, сбывается в течение 3 суток. Если вы хотите, чтобы сновидение стало явью, просто никому не рассказывайте о нем. Если же приснилось нечто неприятное, поведайте об этом бегущей воде. Если снов не было, это хороший знак: организм в это время отдыхал и восстанавливался.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.