Гипнолог: «Установки детства нужно менять»

Психологические проблемы лучше и быстрее решаются при помощи специалистов, но на случай, если посетить его возможности нет, то можно попробовать помочь себе самостоятельно.

На этот случай у гипнолога и коуча Бориса Борка есть свой интересный рецепт.

Психологические проблемы стали практически бичом современного общества. Мало кто сейчас может похвастаться абсолютным или хотя бы хорошим ментальным здоровьем. Темпы современной жизни только усугубляют ситуацию, добавляя проблемы из сферы личной жизни, быта, работы и общения со социумом.

По словам коуча и психолога Бориса Борка, суть психологических проблем (не путать с расстройствами и синдромами, которые лечатся при помощи медиков) зачастую кроется в определенной работе подсознания. Люди с детства привыкают прислушиваться не к себе, своим желаниям и чувствам, а к требованиям родителей, общества и так далее.

«Внутренний конфликт мы чувствуем. Убери эти чувства, конфликт исчезнет. Чувства – удел подсознания, там же и ключ к пониманию себя. Вывод – надо наладить контакт с подсознанием. Собственно, он налажен от природы, но мы им не пользуемся, не доверяем. И «тропиночка» к подсознанию зарастает сорняками, в виде убеждений, страхов, да и просто невежества. Начинается, разумеется, с детства. «Доченька, пора спать!». А доченька пока не хочет, вот чувство у неё такое, интуиция ей так подсказывает. Но надо! Мама огорчиться! Надо маму слушаться! И логика железная – маме рано утром на работу вставать, да и мне в садик. Первые ростки убеждений заколосились», – объясняет специалист.

С юных лет человек понимает, что есть слово «надо», что нельзя огорчать близких, старших нужно слушаться и все должно быть логично. Дальше идет школа, юношеский максимализм, половое созревания. Девочка из примера выше растет, перестает полагаться на интуицию и свои чувства, оперирует логикой и ранее заложенными убеждениям. Но чувства никуда не исчезают, отсюда и растут ноги внутреннего конфликта между убеждениями и интуицией – хорошо сдобренной почвы для многих психологических проблем в будущем.

«Вот уже и семья есть, дети подрастают, с работой наладилось – все внешние признаки счастья и благополучия. Только вот нервы ни к черту. Бессонница, срывы на агрессию, апатия, панические атаки, страх. Да и болячки непонятные, врачи толком сказать ничего не могут. Жить можно, но удовольствия и радости от жизни всё меньше. И само это не рассосется. К боли можно привыкнуть, смириться. Тоже вариант, но на любителя. Видели озлобленных на весь мир стариков? Это и есть победа внутреннего конфликта», – утверждает психолог.

Чтобы справиться с проблемой, нужно заново научиться доверять себе и своим желаниям, прислушиваться к голосу подсознания, и при этом не искать виноватых в проблеме – это лишь затормозит процесс. В такой ситуации лучше всего, конечно, обратиться за помощью к специалисту, причем, как утверждает Борис Борк, не к психологу или психиатру, а к коучу или гипнологу, поскольку подсознательное – это их сфера деятельности. Но если по какой-то причине обращаться за помощью на стороне не хочется, можно помочь себе самостоятельно.

«Что, собственно, мне мешает жизнью наслаждаться? Семья, карьера, отношения, секс, деньги… Чего не хватает или от чего избавиться не могу? А теперь думаем. Но не совсем обычно. Думаем на бессознательном уровне. Прежде всего – письменно. Авторучка, три листа бумаги формата А4 и одиночество на 25 минут. Это всё, что потребуется. И главное – после написания, все три листа уничтожаются. Никому, ни при каких обстоятельствах не показываются, не читаются и не анализируются. Итак, упражнение. Необходимо исписать ровно три страницы. Просто стенографируя свои мысли. Всё подряд. Не останавливаясь. Не перечитывая, не анализируя. Всё, что приходит в голову. Тема письма особого значения не имеет. Зацепиться можно за любую интересную мысль», – рассказывает коуч.

Повторять такое упражнение желательно 5–7 раз, ежедневно. С его помощью можно «запрограммировать» свое подсознание на постепенное решение задачи. Оно научит иначе воспринимать действительность, будет казаться, словно начинает помогать Вселенная, подстраивая нужные события. Но в этой ситуации важно «отдаться течению», довериться своим чувствам, а не привычкам, страхам и убеждениям.