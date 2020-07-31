Трем знакам зодиака Ванга пророчила тяжелую судьбу

Великая болгарская прорицательница Ванга предупреждала, что представителей некоторых знаков зодиака могут ожидать трудности и различные препятствия на их жизненном пути.

Весы. Представители знака зависимы от окружающих. Они не редко подчиняются требованиям своих родных, друзей или начальства. Что и становится причиной их неудач в жизни. Для того, чтобы облегчить судьбу, Весам следует научиться брать на себя ответственность.

Близнецы. Неудачи и проблемы, возникающие на пути представителей знака, как считала Ванга, связаны с их закомплексованностью. Это качество заставляет Близнецов постоянно что-то доказывать окружающим. Им следует вести себя спокойней. Нередко на пути к благополучию встают вредные привычки.

Раки. Представители знака крайне эмоциональны и тревожны. Они склонны к депрессии по-любому, даже мелкому поводу. Для того, чтобы облегчить свою жизнь, Ракам следует заручиться поддержкой близких людей. Только благодаря искреннему общению, они смогут достичь успеха.

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