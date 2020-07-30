Какие буквы в имени отпугивают удачу

Всем известно, что имена играют большую роль, они оказывают влияние на судьбу своего обладателя.

Однако эзотерики выяснили, что имеет значения и каждая отдельная буква, входящая в состав имени. Ведь их энергетика влияет на особенности характера и успех. Специалисты, изучив все буквы алфавита, сделали вывод, что привлечь беды могут четыре буквы. Среди них: «Е», «З», «Й» и «Н».

«Е». Буква наделяет человека лидерскими чертами. На первый взгляд, она кажется хорошей, ведь помогает самовыражаться. Однако она все же может негативно влиять на судьбу. Люди, в имени которых присутствует буква «Е», часто оказываются вовлеченными в конфликты чаще других. Буква, стоящая впереди имени, влияет на стремление к переменам, не дающим результата. Избежать проблем можно, только если принимать обдуманные решения.

«З». Эта буква считалась опасной с давних времен. Ее ассоциировали со слабостью и внутренней злостью. Нередко людей, у которых в имени была буква «З» старались обходить стороной. Эти люди постоянно притягивали к себе проблемы. Чтобы снизить негативное воздействие буквы, специалисты рекомендуют бороться с отрицательными качествами, такими как жадность и злость.

«Й». Среди опасных оказалась и буква «Й». Ее связывают со страхами и сомнениями. Люди, в имени которых она присутствует, редко добиваются чего-то в жизни, ведь ими постоянно руководит страх. Буква оказывает влияние на проблемы в личной жизни. Обычно такие люди боятся серьезных отношений, потому что не хотят остаться брошенными. В связи с чем могут быть одинокими. Специалисты предупреждают, что только поборов страхи, они смогут чего-то добиться.

«Н». Такая буква отвечает за сомнения. Людям, в имени которых она присутствует, бывает сложно сделать какое-либо решение. Так как они постоянно сомневаются в правильности выбора. Однако, несмотря на такие трудности, среди них много талантливых людей. Специалисты уверены, они смогут достичь успеха, если научатся распределять свои силы и бороться со всеми сомнениями.

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