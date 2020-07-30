Как рассчитать свой личный Саде Сати

Наверное, все хотя бы раз слышали про Саде Сати – особый период в жизни каждого, который длится семь с половиной лет и заставляет пройти через серьезные препятствия.

Это время, когда главной планетой, управляющей нашей жизнью, становится Сатурн – строгий учитель и повелитель личностного роста.

Понятие Саде Сати взято из ведической астрологии, в западной его нет. Чтобы рассчитать свой Саде Сати, нужно построить натальную карту на любом сервисе ведической астрологии, посмотреть знак Луны и отсчитать от этого знака двенадцать знаков – когда Сатурн войдет в этот знак, начнется ваш личный Саде Сати. Например, в конце января 2020 года Сатурн вошел в Козерога, так что если ваша Луна расположена в Козероге, начинается ваш период глубоких трансформаций и ответственных решений.

Почему именно Сатурн «виноват» во всех бедах на протяжении Саде Сати? Потому что наряду с Юпитером Сатурн является учителем, но гораздо более суровым, чем добродушный и оптимистичный Юпитер. Уроки Сатурна нужно учить вовремя (ведь Сатурн управляет временем), а за невыполненные задания строгий учитель больно бьет. Во время Саде Сати мы сталкиваемся лицом к лицу со всеми нашими нерешенными проблемами, всплывают невыполненные обещания, мы раздаем долги и пересматриваем всю свою прежнюю жизнь. И так как Саде Сати длится целых семь лет, времени на пересмотр у нас предостаточно.

В Индии Саде Сати вызывает страх у людей, но они знают, как можно защитить себя от болезненных наказаний Сатурна. Вот эти способы:

Пение мантр – поскольку эти звуки очищают пространство, они выводят вас на высший уровень вибраций, что частично снижает злую карму.

Субботний пост – ограничивая себя в еде и питье, мы отдаем дань Сатурну – любителю запретов.

Помощь нуждающимся – таким образом мы служим Сатурну, ведь он хочет от нас ответственного отношения.

Отказ от ношения драгоценных камней – во-первых, это неугодно Сатурну, а во-вторых, вряд ли вы сумеете сами подобрать себе подходящие камни.

Помните, что любой период куда приятнее проживать с верой в лучшее и надеждой на то, что в конечном итоге все будет хорошо. Нетрудного вам Саде Сати!

Дарья Лопушкова

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