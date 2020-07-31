Лень тормозит дела — финансовый гороскоп на 1 августа

Сегодня будет сложно работать, везти бизнес и вообще вставать с дивана.

Овен ‌‌

Овны в этот день способны к усиленной интеллектуальной активности. Это благоприятный день для коротких деловых поездок и обзаведения полезными знакомствами. Многие вопросы вы сможете решить благодаря своим деловым связям. Успешно пойдет профессиональное обучение. Вместе с тем, во второй половине дня могут возникнуть сбои в работе компьютерной техники.

Телец

Тельцам сегодня может повезти в деньгах. В течение всего дня у вас увеличиваются шансы для роста доходов. Главное не лениться и успевать реагировать на благоприятную ситуацию. Наиболее преуспеют офисные служащие, работники жилищно-коммунального и городского хозяйства. Во второй половине дня нежелательно контактировать с начальством.

Близнецы

Сегодня типичные Близнецы может быть успешными в реализации своих инициатив, направленных на расширение и укрепление деловых связей. Легко и быстро решаются вопросы с деловыми документами. Торговцы и посредники смогут заключить выгодные сделки. Во второй половине дня воздержитесь от решения юридических вопросов.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам лучше работать без жестко установленных планов и сроков. Плывите по течению и решайте вопросы по мере их поступления. Возможно, вам предложат выйти поработать на замену заболевшего коллеги. Растут доходы от фриланса и выполнения частных заказов. Бизнесменам хорошо заниматься благотворительностью.

Лев ‌‌

Сегодня Львам могут сообщить о выплате премии или иных видах вознаграждений. Будьте готовы к приятным сюрпризам. Используйте технические новинки в своей работе. Старайтесь прислушиваться к подсказкам своей интуиции при принятии решений – у вас усиливается дар предвидения, и вы сможете быть на шаг впереди событий, упреждая возможные неприятности.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам запланировать наиболее важные дела на первую половину дня. Ваши отношения с начальством станут более доверительными. Возможна протекция со стороны влиятельного покровителя. Во второй половине дня старайтесь не реагировать эмоционально на ошибки коллег. Воздержитесь от высказывания критических замечаний.

Весы ‌‌

Это хороший день для тех Весов, кто заинтересован в расширении бизнеса и активно действует в этом направлении. Можно вкладывать деньги в рекламные акции, проводить маркетинговые исследования рынков, совершать деловые поездки. Во второй половине дня воздержитесь от операций по обмену валюты. От оптовых закупок товара также лучше воздержаться.

Скорпион

Скорпионы могут преуспеть в финансовых операциях. В этот день необходимо действовать смело и решительно. Те, кто умеет принимать быстрые решения и брать на себя ответственность, смогут добиться успеха. Освобождайтесь от всего того, что мешает вам в движении к поставленной цели. В конце дня у офисных служащих могут произойти сбои в работе.

Стрелец

Стрельцы способны гибко реагировать на внешние обстоятельства. Сегодня в первой половине дня прекрасное время для ведения деловых переговоров и подписания договорных обязательств с деловыми партнерами. Работники сферы услуг не останутся без работы – количество клиентов, заказчиков, покупателей заметно вырастет.

Козерог

Сегодня у Козерогов благоприятный день для выполнения текущей работы и освоения технических средств. Удачно пойдут дела у изобретателей, рационализаторов, инженерно-технических работников и тех, кто проходит стажировку под непосредственным руководством более опытного наставника. Можно менять график работы на более удобный.

Водолей

Водолеям удастся повысить свою деловую репутацию. Сегодняшний день благоприятен для проведения рекламных мероприятий, урегулирования юридических вопросов и предоставления индивидуальных клиентских услуг. Вместе с тем, во второй половине дня воздержитесь от инициатив и старайтесь не нервничать, если какие-то дела пойдут не по плану.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут быть обеспечены выгодной работой и смогут довести до конца те дела, которые раньше не удавались. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются великолепно. Вместе с тем, во второй половине дня вы можете почувствовать ограничивающие влияния и торможения в делах. Снижение уровня работоспособности может быть связано с ухудшением самочувствия.

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